Fernsehen 17. Januar 2022, 11:07 Uhr

„Wetten, dass..?“ geht weiter – ZDF zeigt 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe mit Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk macht mit „Wetten, dass..?“ weiter. Auch in diesem und im kommenden Jahr werde es jeweils eine Ausgabe der eigentlich eingestellten Show geben, teilte das ZDF am Montag in Mainz mit.