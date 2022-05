Thomas Gottschalk eine Woche vor dem ersten Advent am Bodensee: Die kürzlich angekündigte Liveshow von „Wetten, dass..?“ am 19. November soll aus Friedrichshafen kommen. Das bestätigte das ZDF am Montagabend in Mainz. Zuvor hatten „Münchner Merkur“ und „tz“ über den Austragungsort berichtet.

„Es geht nach Friedrichshafen“, schreiben die Zeitungen. „In die Messehalle also, in der Thommy 2011 seine große Abschiedsvorstellung von „Wetten, dass..?“ gegeben hatte. Damals unter anderen mit Günther Jauch.“ Wen der 72-jährige Gottschalk diesmal auf der Couch begrüßt, stehe noch nicht fest.

Fernsehen „Wetten, dass..?" geht weiter – ZDF zeigt 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe mit Thomas Gottschalk

Im vergangenen November hatten mehr als 14 Millionen die zunächst als einmalig angekündigte Wiederauflage der Samstagabendshow mit Thomas Gottschalk verfolgt. Zu Gast waren damals unter anderem die beiden Abba-Stars Björn und Benny, Joko und Klaas und Helene Fischer. (dpa)