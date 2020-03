Aufgrund der sich verschärfenden Coronakrise haben nun auch die Häfler Schulen, die eigentlich erst am Dienstag, 17. März, offiziell schließen, ihre Pläne geändert. Der Überblick:

Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG)

Auf der Homepage des GZG heißt es, dass es Montag, 16. März, keinen regulären Fachunterricht mehr geben wird. „Wir bitten darum, dass nur die Kinder kommen, die nicht zuhause betreut werden können. Die Betreuung endet nach der 6. Stunde“, teilt die Schulleitung mit.

Karl-Maybach-Gymnasium (KMG)

Auch hier teilt die Schulleitung auf der Homepage mit, dass es für die Klassen 5 bis 10 am Montag, 16. März, keinen regulären Fachunterricht mehr bekommen. „Wir bitten darum, dass nur die Kinder kommen, die zu Hause nicht betreut werden können“, teilt die Schulleitung mit. Die Betreuungszeit ist nach Angaben der Schule von 7 bis 12 Uhr möglich. Zudem seien die Schließfächer am Vormittag zugänglich. Auch die Schüler der Kursstufe haben keinen Unterricht. Sie bekommen aber in der dritten Stunde Arbeitsaufträge für die nächsten Tage.

Realschule Ailingen

An der Realschule Ailingen findet am Montag kein Unterricht statt. Laut Angaben der Schulleitung wird aber eine Notfallbetreuung von 7.30 bis 12.35 Uhr eingerichtet.

Bodenseeschule

An der Bodenseeschule findet ebenfalls für die Klassen 1 bis 13 kein Fachunterricht statt. Die Schule bittet darum, dass nur diejenigen Schüler, die eine Betreuung brauchen, kommen. Diese sei bis 15.45 Uhr gewährleistet.

Graf-Soden-Schule

Am Montag gilt laut Schulhomepage ein Sonderstundenplan. Das Unterrichtsende ist um 13.05 Uhr. Wer eine Betreuung bis 16 Uhr benötigt, soll das per E-Mail anmelden: betreuung@gsr-fn.de

Realschule St. Elisabeth

Die Realschule teilt auf ihrer Homepage mit, dass die Schule bereits am Montag, 16. März, geschlossen bleibt. Es wird aber ein Betreuungsangebot von 7.45 bis 12 Uhr geben.

Pestalozzi-Schule

Auch hier findet am Montag, 16. März, kein regulärer Unterricht mehr statt. Die Schulleitung teilt auf der Homepage mit, dass „aus unserer Schulgemeinschaft zu viele Kontakte zu potenziell infizierten Personen und auch Aufenthalte in den ausgewiesenen Risikogebieten stattgefunden haben.“ Die Schule bittet darum, dass nur die Kinder kommen, die nicht zuhause betreut werden können.

Schreienesch-Schule

Hier findet laut Homepage in der Grundschulförderklasse, der Grundschule und der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) Unterricht nach Stundenplan statt. Auch die Ganztagesbetreuung ist wie üblich geöffnet.

Grundschule Ailingen

Der Unterricht beginnt laut Homepage für alle Schüler nach Stundenplan und endet für alle Schüler der Schule, auch in Berg um 11.45 Uhr. Die Streicherklasse, sowie alle AGs an diesem Tag entfallen. Nur Kinder, die in der Betreuung für diesen Tag bis 17 Uhr in Ailingen angemeldet sind,

werden auch betreut.

Ludwig-Dürr-Schule

An der Ludwig-Dürr-Schule findet noch Unterricht statt. Er endet laut Homepage Montag, 16. März, in den Klassen 5 bis 10 um 12.55 Uhr und in den Klassen 1 bis 4 um 12.10 Uhr.