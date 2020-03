Nachdem die Landesregierung am Freitag beschlossen hat, dass ab Dienstag, 17. März, landesweit alle Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeeinrichtungen bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen werden, wird nun eine Notbetreuung eingerichtet. Wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt, wird die an allen Häfler Kitas und Schulen eingerichtet.

Berechtigt dazu sind aber nur diejenigen Eltern, die beide in so genannten „Berufen der kritischen Infrastruktur„ tätig sind. Sie können die Notbetreuung an Kitas und Schulen für die Klassen 1 bis 6 nutzen.

Wie die Stadt mitteilt sind das alle Eltern, die in folgenden Bereichen tätig sind:

Gesundheitsvorsorge: Medizinisches Personal, pflegerisches Personal, medizinische Produktion, Apotheken

Medizinisches Personal, pflegerisches Personal, medizinische Produktion, Apotheken Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung: Feuerwehr, Rettungsdienste, Katastrophenschutz, Polizei

Feuerwehr, Rettungsdienste, Katastrophenschutz, Polizei Öffentliche Infrastruktur: Telekommunikation, Energie, Wasser, Bus und Bahn (ÖPNV), Entsorgung

Telekommunikation, Energie, Wasser, Bus und Bahn (ÖPNV), Entsorgung Lebensmittelbranche: Ausgenommen davon ist sämtliche Gastronomie

Die betroffenen Eltern sollen sich nach Angaben der Stadtverwaltung direkt mit der Leitung der Kindertageseinrichtung oder Schule, in die ihr Kind geht, in Verbindung setzen. Ein entsprechender Antrag muss bis 17. März abgegeben werden. Eine Arbeitgeberbescheinigung muss bis 18. März vorliegen. Der Antrag steht als Download unter www.friedrichshafen.de/notbetreuung zur Verfügung.

Für nicht betreute Kinder werden für den Zeitraum der Schließung keine Kindergartengebühren und kein Essensgeld berechnet, teilt die Stadtverwaltung mit.