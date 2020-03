Das gesamte berufliche Schulzentrum in Friedrichshafen – das sind die Claude-Dornier-Schule, die Hugo-Eckener-Schule und die Droste-Hülshoff-Schule – bleibt ab Montag, 16. März, geschlossen. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. „Grund dafür ist der positive Laborbefund auf Corona bei einem Schüler der Claude-Dornier-Schule“, heißt es in der Mitteilung. „Der betroffene Jugendliche befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Ihm geht es bei nur schwacher Symptomatik gut“, teilt das Landratsamt mit. Bis Sonntagmittag meldete das Gesundheitsamt Bodenseekreis 33 Corona-Infektionen im Landkreis.

Schüler und Lehrer werden informiert

Der Befund habe das Gesundheitsamt am späten Sonntagvormittag erreicht, woraufhin das Landratsamt die Schließung der Schule verfügte. Die Schulleiter der drei beruflichen Schulen haben sich in der Folge nach Angaben des Landratsamtes darauf verständigt, das gesamte Schulzentrum bereits ab Montag geschlossen zu lassen. Derzeit werden die Lehrerinnen und Lehrer und soweit möglich auch die Schülerinnen und Schüler direkt über diese Entscheidung informiert.

Auch Schüler am Bildungszentrum Kressbronn ist positiv getestet

Das Bildungszentrum Kressbronn wird ebenfalls bereits ab Montag vorsorglich geschlossen bleiben. Das teilt das Landratsamt Bodenseekreis mit. Hintergrund ist laut Mitteilung ein bestätigter Infektionsfall bei einem Schüler der Parkschule.

So verhalten Sie sich richtig

Das Landratsamt hat auf seiner Website www.bodenseekreis.de wichtige Hinweise zu den Themen Verhalten im Verdachtsfall, Testzentrum, Veranstaltungen und Hygiene zusammengestellt, die ständig aktualisiert werden.