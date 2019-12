Zu einem Großeinsatz am Häfler Flughafen ist es am Mittwochabend gekommen. 280 Helfer der THW, des DRK, der Feuerwehr und der Polizei waren im Einsatz. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, bemerkte der Pilot der Sun-Air-Maschine beim Start gegen 20 Uhr starke Erschütterungen. Das meldete er dem Tower, woraufhin der Flughafen eine Pistenkontrollfahrt veranlasste. „Dabei wurden Reifen- und Gummiteile entdeckt“, bestätigen sowohl die Polizei als auch Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens.

Der Pilot entschied sich dann, nicht nach Hamburg zu fliegen, wie eigentlich vorgesehen, sondern eine so genannte Sicherheitslandung in Friedrichshafen vorzunehmen. „Wir haben dann sofort alle Einsatzkräfte alarmiert“, erklärt Flughafen-Chef Wehr. Doch bis die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedrichshafen, Tettnang, Meckenbeuren, Ravensburg, Überlingen und sogar Weingarten vor Ort waren, dauerte es. Die Maschine vom Typ Dornier 328 der Sun Air mit Kennzeichen OY-NCI kreiste so lange über dem Airport.

„Insgesamt waren 280 Einsatzkräfte im Einsatz“, erklärt die Polizei in Konstanz. Um 21.25 Uhr konnte die Maschine, schließlich störungsfrei landen. An Bord befanden sich 19 Passagiere und drei Crewmitglieder. „Denen wurde vom DRK eine Betreuung im Terminal angeboten, die aber keiner in Anspruch genommen hat“, erklärt Claus-Dieter Wehr.

Laut Polizei entstand an der Maschine ein Gesamtschaden von rund 100000 Euro, da nicht nur ein Reifen, sondern auch eine Zelle des Fliegers beschädigt wurde.