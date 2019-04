CDU

Der CDU-Ortsverband setzt bei der Kommunalwahl auf bewährtes Personal. Von aktuell zwölf Mandatsträgern treten zehn auf den ersten zehn Listenplätzen an. Achim Brotzer und Norbert Fröhlich stehen an der Spitze der Liste, Platz elf und zwölf gingen an Neulinge: die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Yvonne Eberhard und den Chef der Ailinger CDU, Pascal Salomon. Dieser ist mit 23 Jahren auch einer beiden jüngsten Kandidaten der Christdemokraten.

Freie Wähler

Auch die Freien Wähler gehen mit einer vollen Liste ins Rennen um die 40 Ratssitze. Dagmar Hoehne, Achim Baumeister und Jochen Meschenmoser stehen in der Liste ganz vorne. Insgesamt haben die Freien Wähler es geschafft, eine bunte Mischung aus verschiedenen Berufsfeldern, Altersgruppen und Nationalitäten zusammenzustellen.

SPD

Die Häfler Sozialdemokraten treten ebenfalls mit 40 Kandidaten zur Gemeinderatswahl an – davon sind 14 Frauen und 26 Männer. Werner Nuber wurde auf Listenplatz eins gewählt, gefolgt von Gabi Pferd und Wolfgang Sigg. Die Bewerber kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Mit Ausnahme von Roland Kaczmarek stellen sich alle aktuellen SPD-Stadträte erneut zur Wahl.

Bündnis 90/Die Grünen

Die ersten beiden Plätze auf der Liste der Grünen hat der Ortsverein für Neulinge reserviert, die bisher nicht im Gemeinderat saßen. Anna Hochmuth und Felix Bohnacker führen die Liste an, Ratsmitglied Regine Ankermann folgt an dritter Stelle.

FDP

Die Häfler FDP konnte erstmals über eine volle Kandidatenliste abstimmen. An der Spitze der Liste für den Gemeinderat, wo die FDP Fraktionsstärke erlangen will, stehen Gaby Lamparsky, Christian Steffen-Stiehl und Sascha Schmidt. Die Kandidaten sind zwischen 19 und 72 Jahre alt und das Durchschnittsalter liegt unter 40 Jahre. Der Frauenanteil beträgt 35 Prozent.

Netzwerk für Friedrichshafen

Erstmals kämpft auch das Netzwerk für Friedrichshafen um die Sitze im Häfler Gemeinderat und tritt mit einer kompletten Kandidatenliste an. Der Netzwerk-Gründer und OB-Kandidat von 2017, Philipp Fuhrmann, wurde an die Spitze der neuen Bürgerliste gewählt und auch der ehemalige ZF-Manager Jürgen Holeksa gehört zu den Kandidaten.

ÖDP und Unabhängige

Eine volle Liste mit 40 Bewerbern stellen auch die ÖDP und Unabhängige. Das sind die Kandidaten: Sylvia Hiß-Petrowitz, Ralf Hofmann, Marion Morcher, Karl Reinhard Krüger, Nicole Lukoschek, Hans-Peter Schulz, Jasmina Hiß, Niklas Janda, Monika Bäuerle, Andre Hodapp, Kathrin John, Peter Doni, Isabella John, Manfred Pechtl, Doris Kreuzer-Kehlert, Reinhard Näther, Simone Janda, Peter Strötz, Sümeyye Manz, Christoph Osterried, Gabriele Duske, Josef Bittner, Eva Ursula Krüger, Peter Wirth, Elisabeth Strohmaier, Daniel Manz, Roswitha Hodapp, Daniel Langhans, Karin Sander, Klaus Petrowitz, Susanne Kinsch, Kevin Pickels, Renate Pöschko, Daniel Hehr, Michaela Hayen, Christa Fischer, Christa Stier de Parra und Rosa Przybilla.

Die Linke

Die Linke tritt mit einer Doppelspitze zur Gemeinderatswahl an. Das sind die Bewerber: Sander Frank, Hatice Cetin, Inge Jakowlew, Georg Meier, Tabea Briegel, Hans Dieter Litges, Carina Stein, Ditmar Hensel, Fidan Matur, Dennis Enßlen, Sebiha Yiligin, Jürgen Klingelhöfer, Elif Ayaz, Benjamin Stein, Yilmaz Basmeydan, Lorenz Bokari, Sergej Arnold, Mustafa Matur, Werner Zieglmeier, Ismail Yiligin, Altintas Yasar, Michael Obergasser, Ibrahim Cetin.