Die Listen sind geschlossen, die Kandidaten für die Gemeinderatswahl und die Ortschaftsratswahlen stehen fest. Der Gemeindewahlausschuss hat alle Wahlvorschläge geprüft und zugelassen.

Netzwerk für Friedrichshafen ist dabei, die AfD nicht

Zu den acht Parteien und Vereinigungen, die um die Sitze im Häfler Gemeinderat konkurrieren, gehört zum ersten Mal auch das Netzwerk für Friedrichshafen. Dieses tritt wie fast alle anderen Parteien mit der maximalen Anzahl von 40 Bewerbern an. Nur die Liste der Partei Die Linke ist mit 24 Kandidaten deutlich kürzer. Lange war unklar, ob die AfD auch bei der Gemeinderatswahl dabei ist, doch sie haben nur eine Liste für den Kreistag aufgestellt.

Die Reihenfolge, in der die Listen am 26. Mai auf den Wahlzetteln stehen werden, ergibt sich aus dem Ergebnis der Wahl von 2014. Danach wird die CDU zuerst aufgeführt, es folgen die Freien Wähler, die SPD, Die Grünen, die ÖDP und Unabhängige, die FDP und Die Linke. An achter Stelle steht das Netzwerk für Friedrichshafen.

Auch die Listen für die Ortschaftsratswahlen sind voll

Für die zwölf Sitze im Ailinger Ortschaftsrat schicken die CDU, die Freien Wähler und die SPD ihre Kandidaten ins Rennen, in Ettenkirch bewerben sich die Freien Wähler und die CDU um die elf Plätze im Ortschaftsrat. In Kluftern stehen die Kandidaten der Bürgerliste Pro Kluftern, der Freien Wähler, der SPD und der CDU auf dem Wahlzettel und in Raderach bewerben sich die Freien Bürger und die Unabhängigen Bürger um die sieben Ratssitze.

Darüber hinaus legte der Gemeindewahlausschuss fest, dass mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zunächst die Europawahl ausgezählt wird. Danach folgen die Ortschaftsratswahlen und am Montag, 27. Mai, beginnt die Auszählung der Gemeinderatswahl. Im Anschluss werden schließlich noch die Stimmen für den Kreistag gezählt. Das vorläufige Wahlergebnis wird am Montag, 27. Mai, gegen 16 Uhr erwartet.