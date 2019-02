Friedrichshafen vor 3 Stunden

Die Freien Wähler in Friedrichshafen haben 40 Kandidaten für den Gemeinderat und 22 für den Kreistag aufgestellt

In zwei Stunden wählten die Freien Wähler in Friedrichshafen ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai. Dagmar Hoehne, Achim Baumeister und Jochen Meschenmoser stehen für die Gemeinderatswahl in der Liste ganz vorne, Eberhard Ortlieb und noch einmal Dagmar Hoehne auf der Liste für die Kreistagswahl.