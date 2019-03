Friedrichshafen vor 6 Stunden

Die Liste für die Gemeinderatswahl ist erstmals voll: Häfler FDP nominiert ihre Kandidaten

Die Häfler FDP konnte am Freitag erstmals über eine volle Kandidatenliste für den Gemeinderat und über eine gut gefüllte Kreistagsliste abstimmen. An der Spitze der Liste für den Gemeinderat, wo die FDP Fraktionsstärke erlangen will: Gaby Lamparsky, Christian Steffen-Stiehl und Sascha Schmidt.