Nur ein Listenplatz bleibt unangefochten: Anna Hochmuth ist die einzige Kandidatin dafür und die Anwesenden wählen sie einstimmig auf Platz eins.

Platz 1: Anna Hochmuth, 22 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Sie studiert an der Zeppelin-Universität Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen, gehört seit vier Jahren zu den Grünen und engagiert sich im Vorstand des Grünen-Ortsvereins, der grünen Jugend und in der Behindertenpolitik. "Meine Schwerpunkte werden Bauen und Wohnen sein, ich will mich für den Ausbau des Radwegenetzes, den ÖPNV und für Barrierefreiheit einsetzen. Und ich will einen jungen, dynamischen Wahlkampf machen", sagt sie.

Platz 2: Felix Bohnacker, 22 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Schon um den zweiten Platz wird gerungen: Ihr Vorstandskollege Felix Bohnacker muss sich gegen Gökhan Kahraman durchsetzen. Bohnacker arbeitet als Wirtschaftsinformatiker und lehrt an der Dualen Hochschule (DHBW). "Ich möchte der jungen Generation eine Stimme geben und dafür sorgen, dass Friedrichshafen auch für junge Leute attraktiv ist", sagt er.

Außerdem plädiert er dafür, Rad- und Bahnfahren attraktiver und Autofahren unattraktiver zu machen sowie den Seewald zu erhalten. Kahraman ist gebürtiger Häfler mit türkischen Wurzeln, Einzelhandelskaufmann und absolviert eine technische Ausbildung. Er spricht sich für eine andere Verkehrspolitik aus und für die Renovierung der Herberge.„Lasst uns wieder besser sein als die anderen Parteien: auf Platz eins eine Frau und auf Platz zwei jemanden mit Migrationshintergrund“, wirbt er. Mit einer Stimme Vorsprung geht die Runde an Bohnacker. Kahraman kann sich später Platz acht sichern.

Platz 3: Regine Ankermann, 62 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Die ersten beiden Plätze auf der Liste hat der Ortsverein für Neulinge reserviert, die bisher nicht im Gemeinderat saßen. „Bekannte Gesichter auf den ersten Plätzen haben eine Art Doppelbonus, wir wollten jungen Leuten eine Chance geben“, sagt der Fraktionsvorsitzende Gerhard Leiprecht. Dafür sind die nächsten Listenplätze umso begehrter. Ratsmitglied Regine Ankermann, die sich für das Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen engagiert, tritt an gegen Sieglinde Ege, langjährige Reformhausinhaberin und im Stadtforum aktiv. Auch hier entscheidet eine Stimme: Ankermann kandidiert auf Platz drei. Ege erringt später Platz elf vor Dagmar Mader, die gerade in den Gemeinderat nachgerückt ist.

Platz 4: Ulrich Heliosch, 37 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 5: Christine Heimpel, 50Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 6: Gerhard Leiprecht, 69 Jahre | Bild: Corinna Raupach

So geht es weiter: Fast an jeder Stelle kandidieren unbekannte Gesichter gegen kommunale Urgesteine. Für die Nominierung auf Platz vier hat Gemeinderat Ulrich Heliosch zwei Mitbewerber, bekommt aber eine satte Mehrheit und auch Gerhard Leiprecht wird nahezu einstimmig auf Platz sechs gewählt. Der stellvertretende Ortsvorsteher von Kluftern und jahrelange Vorkämpfer für die Bodenseegürtelbahn, Walter Zacke, verliert dagegen das Rennen um Platz zehn gegen den Chirurgen Jochen Reiter, der beim Roten Kreuz mitarbeitet.

Ungerade Zahlen den Frauen vorbehalten

Für die Besetzung von Platz fünf – die ungeraden Zahlen sind traditionell den Frauen vorbehalten – braucht es drei Wahlgänge. Mit Christine Heimpel und Stephanie Glatthaar treten zwei erfahrene Gemeinderätinnen an. Christine Heimpel hat im vergangenen Jahr die SPD verlassen und wechselte zunächst parteilos zur Grünen-Fraktion. Seit diesem Abend ist sie Mitglied der Grünen und verweist auf ihre Initiativen im Gemeinderat, wie den Einsatz für eine kommunale Schulküche oder ein besseres ÖPNV-Angebot.

Platz 7: Stephanie Glatthaar, 50 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 8: Gökhan Kahraman, 31 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 9: Maren Schwarz-Erfurth (34) | Bild: Corinna Raupach

Stephanie Glatthaar ist profilierte Verkehrs- und Stadtteilpolitikerin und wurzelt in der Fahrradbewegung. Neben ihnen bewirbt sich wieder Sieglinde Ege. Neu dazu kommt Maren Schwarz-Erfurth, Ärztin mit zwei kleinen Kindern. Sie sei als Jugendliche friedensbewegt gewesen und habe sich für Ökologie interessiert, sagt sie. Der Erfolg der AfD habe sie weiter politisiert. "Es ist wichtig, dass wir eine kluge, respektvolle Politik vor Ort machen und das möchte ich gern machen", sagt sie. Schließlich behauptet sich Heimpel auf Platz fünf, die anderen besetzen die folgenden ungeraden Stellen auf der Liste.

Platz 10: Jochen Reiter, 48 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 11: Sieglinde Ege, 67 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 12: Walter Zacke, 58 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Versammlungsleiter Thomas Henne zeigt sich beeindruckt von der Diskussionsbereitschaft der Kandidaten, mahnt aber auch: "Bei der Kommunalwahl sind die Plätze nicht so wichtig, die Leute gucken die Listen durch, wen sie kennen." Erst kurz vor Mitternacht kann die Nominierung für die Kreistagswahl beginnen.

Platz 13: Dagmar Mader, 57 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 14: Felix von Kienlin, 66 Jahre | Bild: Sabrina Gulde

Platz 15: Barbara Wagner, 52 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Trotzdem sagt auch Kreistagsspitzenkandidatin Christa Hecht-Fluhr: "So etwas habe ich noch nicht erlebt, obwohl ich seit 2004 bei Nominierungen dabei bin. Ich bin ganz begeistert, wie viel Engagement und Kompetenz die Kandidaten mitbringen." Um 2 Uhr morgens haben die Grünen alle 40 Listenplätze für den Gemeinderat und alle 22 für den Kreistag besetzt – und sie haben für beide Listen Nachrücker.

Platz 16: Tim Horras, 20 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 17: Odette Lassonczyk, 56 Jahre | Bild: Wynrich Zlomke www.wyke.one

Platz 18: Mehmet Uzun, 39 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 19: Katrin Bojarski, 36 Jahre | Bild: Corinna Raupach

Platz 20: Ulrich Ettenhofer, 41 Jahre | Bild: Corinna Raupach