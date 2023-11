Eigentlich wäre Nico Santos im Frühjahr 2024 auf seine erste große Arena-Tour gegangen, doch da der 30-Jährige zum ersten Mal Vater wird und er um die Zeit des Termins für seine Familie da sein möchte, wurde die „Ride“-Tour auf Herbst 2024 verschoben. Die Fans müssen aber nicht bis Herbst warten, um den Sänger live zu sehen, denn er wird im Sommer Open-Air-Konzerte spielen – eins davon in Markdorf und zwar am Mittwoch, 12. Juni.

Nico Santos ist somit zum zweiten Mal zu Gast. Bereits 2022 spielte er auf dem Marktplatz und begeisterte 3000 Fans. „Es war eines seiner ersten Live-Konzerte in Markdorf nach Corona. Alle waren total begeistert. Darum haben wir ihn auf vielfachen Wunsch wieder geholt“, sagt Veranstalter Jens Neumann vom Kultur Team Markdorf.

Rund 3000 Fans verfolgten im Mai 2022 das Konzert von Nico Santos in Markdorf. | Bild: Lippisch, Mona

Sänger veröffentlicht sein drittes Album

Im Mai dieses Jahres hat Nico Santos mit „Ride“ sein drittes Album veröffentlicht. „Da ist alles drin – alle Höhen und Tiefen, große aber auch stille Momente. Es war ein unglaublicher Ritt“, schrieb er zur Veröffentlichung auf seiner Instagram-Seite. Das Album sei eine Zusammenfassung der letzten Jahre, in denen „so unfassbar viel passiert“ ist.

In diesem Sinne ist das Album autobiografisch, es umfasst 15 neue Songs und entstand in einer Folge von Sessions mit befreundeten Musikern und Sängern, unter anderem mit Álvaro Soler und Clock Clock. Der Song „Changes“ läuft derzeit in den Radiosendern rauf und runter, die Single „Number 1“, eine emotional enorm starke Ballade, reiht sich ein in die Liste seiner Hits.

Auszeichnungen und TV-Auftritte

Sein erstes Album „Streets of Gold“ veröffentlichte Santos 2018. Zwei Jahre später folgte ein weiteres Album, das den Namen des Künstlers trägt. Die Veröffentlichung seines zweiten Albums 2020 war ein Wendepunkt. Er war in mehreren TV-Shows und spielte große Konzerte, die vergangenen Jahre brachten Nico Santos eine Vielzahl an Gold- und Platinauszeichnungen, regelmäßige TV-Auftritte und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars.

Nico Santos, Vanessa Mai und Mando Diao treten auf

Nico Santos ist der dritte bestätigte Act für das Markdorf Open Air, dass von 12. bis 15. Juni 2024 stattfindet. Die deutsche Schlagersängerin Vanessa Mai tritt am 14. Juni auf, am 15. Juni spielt die schwedische Rockband Mando Diao. Ein weiteres Konzert am Donnerstag, 13. Juni ist noch in Planung. Karten für die Konzerte gibt es bei Reservix und Eventim. Ein Ticket für Nico Santos kostet 59,30 Euro.