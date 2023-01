Wie engagiert die Einwohner Tengen-Watterdingens sind, wurde beim Dreikönigsempfang deutlich. Etwa beim Flötenduett mit Simone Neidhardt und Selina Messmer, beim Tanz der Bibernixen oder dem Besuch der Sternsinger. Und beim Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte die Ortsvorsteherin Jennifer Maier auf, was die Vereine und anderen Ehrenamtlichen alles leisten.

Fasnacht wurde wegen Corona nicht im Schuppen gefeiert. Aber ein Narrenbaum wurde gestellt und es wurde im ganzen Ort verteilt gefeiert. Die Feuerwehr stellte den Maibaum und bewirtete beim Hegau-24-Marathon. Der Musikverein Watterdingen-Weil bot ein Vatertagsfest an der Halle, eine Sommer-Matinee und eine November-Matinee. Die Turn- und Gymnastikgruppe schmückte für das Lichterfest im Dezember bereits ab den Morgenstunden den Dorfplatz mit vielen hundert Lichtern.

Fußballer veranstalten Kabarett-Abend

Die Fußballer der SG Tengen-Watterdingen brachten bei der „Kumedie“ mit dem Kabarettisten Hans Gerzlich die Raumschaft ordentlich zum Lachen. Außerdem haben die Fußballer ein Teilstück der Biber gereinigt. „Beim Bachputz wurde von der unteren Verrohrung der Unterdorfstraße bis zum Sportplatz jede Menge Gestrüpp und Unrat aus dem Bachbett entfernt“, so Ortsvorsteherin Jennifer Maier.

Der Musikverein Watterdingen-Weil beim Vatertagsfest 2022. | Bild: Uli Zeller

Und: Zwei „Basar-Obende“ habe es in der Biberhalle gegeben, bei denen unzählige gebrauchte Kinderkleidungsstücke, Spielsachen und Babyzubehör verkauft wurden. Leider hätten sich im vergangenen Jahr auch zwei Vereine aufgelöst: die katholische Frauengemeinschaft Watterdingen und der Kirchenchor. Jedoch hätten die Sängerinnen und Sänger Unterschlupf im Kirchenchor Büßlingen gefunden.

Ortsvorsteherin Jennifer Maier und Stadtrat Thorsten Frank im Tengener Gemeinderat. Die beiden Vertreter des größten Tengener Teilortes konnten beim Dreikönigsempfang in Watterdingen rund 100 Menschen begrüßen, die in Watterdingen leben oder denen das Dorf am Herzen liegt. | Bild: Uli Zeller

Der Neujahrsempfang an Dreikönig selbst sei diesmal ein voller Erfolg gewesen. Waren es in der Vergangenheit 50 Teilnehmende, so haben sich diesmal rund 100 Leute den Weg in die Biberhalle gemacht, berichtet Stadtrat Thorsten Frank. Ein Flötenduett, die Sternsinger und die Prinzengarde traten auf. Besonders die Prinzengarde sei gut angekommen, da es diesen Programmpunkt noch nie gegeben habe.

Wer Anregungen für Watterdingen hat oder sich einbringen will, kann unter zu einer Sprechstunde der Ortsvorsteherin Jennifer Maier gehen, dienstags von 16 bis 17 Uhr in der Amtsstube des Rathauses.