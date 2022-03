Die Stockacher Narren haben ein Herz für Flüchtlinge aus der Ukraine und schicken bei einer Spendenaktion ihren Narrenbaum ins Rennen, der noch bis Lätare Ende März in der Stockacher Oberstadt steht. „Wir Stockacher Narren wollen helfen und sammeln daher Spenden für die Ukrainehilfe in Stockach“, schreibt Narrenrichter Jürgen Koterzyna in einer Pressemitteilung. Man könne den ganzen Narrenbaum dabei gewinnen.

Die althistorische Zimmerergilde habe dem Narrengericht zu diesem Zweck den Stammbaum aller Narren überlassen, der 32,8 Meter lang und 1,5 Tonnen schwer ist – inklusive Dolden. „Jeder kann mit seiner Spende helfen und gewinnen. Alle Spender und Spendenzusagen ab einem Betrag von 25 Euro nehmen automatisch an der Verlosung des Narrebomms teil“, schildert Koterzyna. „Die oder der Gewinner wird am Freitagabend, 25. März, ausgelost und bekanntgegeben und darf live in vorderster Reihe dann auch beim nächtlichen Fällen des Bomms dabei sein.“

Der Baum fällt Ende März

Der Baum werde am Sonntag, 27. März, 5 Uhr, gefällt. Wenn d Gewinner wolle, könne er oder sie sogar selbst dabei Handanlegen, wenn der Narrebomm in die Hauptstraße falle. Der Baum werde dann zersägt und per Anhänger innerhalb von 50 Kilometern kostenlos ausgeliefert. „Ideal, um im Winter dann seine Wohnung damit zu heizen“, merkt Koterzyna an.

Neben dem Baum gebe es auch zwei Grafiken des Künstlers Njoschi Weber mit dem Motiv des Narrebomms auf ukrainischen Farben als Preise bei der Wohltätigen Aktion, so Koterzyna weiter: „Jeweils im Original und handsigniert.“

Mit den gesammelten Spenden wollen die Narren die Ukrainischen Flüchtlinge die nach Stockach kommen unterstützen. Die Mittel sollen dann zielgerichtet eingesetzt werden.

Die Spenden können entweder mit dem Stichwort „Narrebomm für Ukraine“ auf das Konto mit der IBAN DE77 6925 0035 0006 0135 10 überwiesen werden oder es kann eine Spendenzusage per E-Mail an narrebomm@narrengericht.de geschickt werden.

Infos zur Aktion im Internet:

www.stockacher-narrengericht.de/ukraine-hilfe