Stockach Trubedrescher steuern mit Vorsitzendem Gebhard Schulz das Jubiläumsjahr an

Der Espasinger Narrenverein Trubedrescher bestätigt seinen Vorsitzenden Gebhard Schulz im Amt. Mit ihm und einem verjüngten Vorstand bereitet der Verein das Jubiläumsjahr 2021 vor.

Entgegen Mutmaßungen im Vorfeld der Hauptversammlung des Narrenvereins Trubedrescher Espasingen bleibt Gebhard Schulz weiter Vorsitzender. "Ich weiß nicht, woher die Annahme kam, dass ich nicht weitermachen werde", erklärte Schulz gegenüber dem SÜDKURIER. Nun wurde Schulz in der 47. Hauptversammlung des Vereins für weitere zwei Jahre in seinem Amt als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Auch Kassiererin Susanne Mayer, Beisitzer Martin Kuppel und Zunfthäswartin Bettina Merk wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für Polier Ulrich Seeberger, der nach 20 Jahren nicht mehr antrat, wurde Hubert Helbling gewählt. Patrick Giese und Felix Schmitt wurden zu Kassenprüfern gewählt.

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wurde – nach vorheriger Abstimmung über eine Satzungsänderung – um einen Posten erhöht. So wird nun neu der Zunftmeister der Trubedrescher, Markus Mayer (19 Jahre), das Vorstandsgremium komplettieren. In seinem Bericht sprach der Vorsitzende Gebhard Schulz auch das Thema Überalterung an. Er freute sich, dass mit zwei jungen Gesichtern, Patrick Giese sowie Markus Mayer, die ersten Schritte zu einer nötigen Verjüngung eingeleitet worden seien. Schulz bedankte sich in seiner Rede bei den Mitgliedern für die vielen geleisteten Einsatz-Stunden während der Fasnacht 2017, die lediglich einen Schönheitsfehler hatte: "Sipplingen hat sein geplantes Narrentreffen, an dem wir angemeldet waren, abgesagt, und sich anderweitig anzumelden war uns dann nicht mehr möglich", erklärte Schulz den Wermutstropfen.

Jubiläum muss schon jetzt vorbereitet werden

Bei seinem Blick in die Zukunft sprach Schulz bereits das anstehende 50. Vereinsjubiläum im Jahr 2021 an, denn schon jetzt müsse der Termin bei der NVHB (Narrenvereinigung Hegau-Bodensee) angemeldet werden. Geplant ist laut Schulz ein Umzug mit umliegenden Gastvereinen.

Wie bei allen Vereinen momentan, stand auch das Thema Datenschutz auf der Tagesordnung. "Da bei uns im Verein weniger als zehn Personen mit personenbezogenen Daten zu tun haben, brauchen wir Gott sei Dank keinen Datenschutzbeauftragten, denn der würde Geld kosten", erläuterte Schulz sichtlich erleichtert. Was ihm eher Sorge bereite sei der Fortbestand des Narrenblättles. Hier stelle sich die Frage, ob weiterhin Dinge und Begebenheiten über Personen, die vorher nicht gefragt worden seien, veröffentlichen werden dürfen.

Bevor Ortsvorsteher Andreas Bernhart die Entlastung sowie die Wahlen durchführte, wies er auf die Bedeutung des Narrenvereins für Espasingen hin. "Man kann sagen, dass wir, bezogen auf den Rosenmontag, ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Gegend haben." Allerdings ging Andreas Bernhart nicht näher darauf ein, was er damit meinte. Ferner wies er auf die neue Internetseite von Espasingen hin, erstellt von Holger Merk und Julian Schmitt. Auf ihr werden in naher Zukunft auch alle örtlichen Vereine vertreten sein.