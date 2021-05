Die Stadt Stockach hat beim Land Baden-Württemberg einen Antrag auf ein Impf-Wochenende gestellt. An diesem könnten, so Bürgermeister Rainer Stolz, in drei Impfstraßen von Freitag bis Sonntag bis zu 1000 Menschen geimpft werden. „Für die Bürger wäre das großartig“, sagte Hauptamtsleiter Hubert Walk. „Deshalb haben wir den Antrag gestellt und hoffen, dass es klappt.

Über den Antrag sei auch der Konstanzer Landrat Zeno Danner informiert, der die Idee unterstütze und ebenfalls an die Regierung herantragen wolle.