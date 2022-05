von Doris Eichkorn

Der Neubau einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) war eines der Themen in der jüngsten Sitzung des Mühlinger Gemeinderates. Das Gremium sollte den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Solarpark Schwackenreute“ als Sondergebiet für diese geplante Freiflächen-Photovoltaik-Anlage fassen. In einem Parallelverfahren muss hierfür auch noch der Flächennutzungsplan in der Verwaltungsgemeinschaft geändert werden. Auch hierzu galt es, in der Sitzung einen Beschluss zu fassen.

Photovoltaik auf wenig attraktiven Flächen

Karina Christen stellte das Projekt als Vertreterin der Solarcomplex AG Singen vor. Sie sprach dabei zunächst über das Unternehmen und die Entwicklung der Gesellschafterzahlen. Es gebe in der Gemeinde bereits ein Projekt, welches ebenfalls in Kooperation mit der Solarcomplex AG entstanden ist, erklärte Christen weiter. Der Solarpark Berenberg entstand ebenfalls auf einer landwirtschaftlich nicht sehr attraktiven Fläche und erhielt seinerzeit ebenfalls eine positive Entscheidung des Rates.

Die geplante Anlage, welche im Besitz der Familie Matthäus Muffler aus Schwackenreute ist, sei eine landwirtschaftliche Fläche, die durch ihre Hanglage stark beeinträchtigt sei. Auf einer Fläche von vier Hektar soll hier eine PV-Freiflächenanlage mit fünf Megawatt entstehen.

Wenn schon so eine Anlage, dann lieber von Einheimischen

Der Gemeinderat zeigte sehr deutlich auf, dass man in Mühlingen bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten die Notwendigkeit der Stromerzeugung mittels regenerativer Energien sehe. Gemeinderat Markus Traber gab klar zu erkennen, dass er „kein Freund von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sei“, es aber in diesem Falle besser ein einheimischer Betreiber als ein Investor angehe.

Die Neigung und Ausrichtung der Module war für Traber noch Anlass zu der Frage, ob diese bei entsprechender Sonneneinstrahlung eventuell für Fahrzeuge auf der nahen B 313 eine Beeinträchtigung darstellen könnten. Dies werde noch durch ein Blendgutachten abgeklärt, so Karina Christen, die jedoch keine Bedenken hatte.