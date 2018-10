Konstanz Mit 21 floh ein Drogenhändler auf Socken aus Konstanz. Jetzt, 20 Jahre später, kommt er doch noch vor Gericht und wird verurteilt

1998 springt ein 21-Jähriger in Socken aus dem Fenster im sechsten Stock des Konstanzer Polizeireviers und flieht. Seine Spur verliert sich. 20 Jahre später legt er auf dem Weg von Spanien in den Kosovo eine Zwischenlandung in Frankfurt ein, wird erneut geschnappt – verurteilt. Ein Einblick in einen ungewöhnlichen Fall.