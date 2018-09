Aus der Stadt am Bodensee auf die sonnige Insel Mallorca: Tracy Candela aus Konstanz sucht im RTL2-Format "Love Island" die große Liebe. Die konnte sie in Konstanz noch nicht finden. "Der Richtige ist mir einfach noch nicht über den Weg gelaufen", sagt die 22-Jährige. Außerdem sei sie mit ihrem Jura-Studium viel beschäftigt, sodass die Motivation meist gefehlt habe. Ihre Semesterferien nutzt die Studentin nun, um vor der Kamera den passenden Mann zu finden.

Das Experiment beginnt am Montag

Bis zu drei Wochen hat sie dafür Zeit, wenn sie es bis ins Finale schafft. Am Montag startet die Ausstrahlung der Sendung um 20.15 Uhr. Einblicke in das Leben auf der Insel gibt es danach täglich von Dienstag bis Sonntag um 22.15 Uhr.

Die Gruppe von Singles lebt in einer luxuriösen Villa und erlebt dort einen Sommer voller wilder Partys und Flirts. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, das Geschehen über die interaktive Love-Island-App zu beeinflussen. Candela selbst will sich überraschen lassen: "Verlieben ist etwas Schönes und ich lasse mich auf das Experiment ein."

Freunde wissen noch nichts von der Teilnahme

Die Idee dazu kam von einer Freundin ihrer Mutter, berichtet Candela: "Es war gar nicht meine eigene Idee." Sie habe der Studentin vorgeschlagen, sich dort zu bewerben. Das tat die gebürtige Rottweilerin – und hatte Erfolg. "Ich habe mich zum Spaß beworben, aber jetzt bin ich wirklich hier", sagt sie. Damit steht Candela zum ersten Mal vor der Kamera. Es sei alles sehr neu und aufregend, sagt sie.

Die Unterstützung ihrer Familie hat sie: Ihre Mutter und Schwester haben sie überredet, die Chance zu nutzen. Ihren Freunden hingegen durfte Candela noch nichts verraten: "Ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren werden", sagt sie. Allzu überrascht dürften die allerdings nicht sein. Eine ihrer Freundinnen habe ihr erst kürzlich vorgeschlagen, sich bei der RTL-Serie "Der Bachelor" zu bewerben. Candela wusste zu der Zeit schon von ihrer Teilnahme bei Love Island.

Tracy Candela will Anwältin werden

Im alltäglichen Leben studiert die 22-Jährige Jura im vierten Semester. Ihr Kindheitstraum sei es immer gewesen, einmal Richterin zu werden. Heute kann sie sich auch den Alltag als Anwältin gut vorstellen. "Beim Jura-Studium stehen einem viele Türen offen", sagt sie.

Sorgen, dass ihre Teilnahme bei Love Island Einfluss auf ihre berufliche Zukunft haben kann, macht Candela sich nicht: "Ich bin jung und muss meine Erfahrungen machen", sagt sie und ergänzt: "Ich gebe nicht so viel darauf, was andere über mich denken."

"Eine der schönsten Zeiten im Leben"

Von ihrem Traummann wünscht sich Candela Intelligenz und Humor. Auch das Aussehen sollte stimmen. Blonde Männer seien eher nicht so ihr Fall. "Ich will aber jedem die Chance geben, mich von sich zu überzeugen", sagt sie.

Ihr Ziel sei es, "eine der schönsten Zeiten im Leben zu haben" und jemanden kennenzulernen, mit dem es auch nach der Rückkehr nach Konstanz weitergehen kann. Dort geht Candela besonders gerne in Restaurants essen. Keine typische Beschäftigung für eine Studentin, das weiß sie. "Alle Restaurants am See entlang mag ich total gerne", sagt Candela.

Nun fehlt nur noch der passende Mann dafür.

