von Ramona Löffler und SK-Archiv

Viele Bilder aus dem SÜDKURIER-Archiv zeigen, wie Redaktion und Druckerei am Fischmarkt in den 1950er- und 1960er-Jahren aussahen. Auch Fotos der Anlieferung einer neuen Druckmaschine und der spätere Umzug der Druckerei sind dabei.

Bild: SK-Archiv

Die SÜDKURIER-Gebäude zwischen Fischmarkt und Markstätte in den 50er- oder 60er-Jahren.

Bild: Fecker

Rotation/Druckerei am Fischmarkt. Der SÜDKURIER läuft vom Band. Die Rotationsmaschine aus dem Jahr 1942 von der Vorgängerzeitung, auf der ab 1945 der SÜDKURIER 15 Jahre lang gedruckt wurde und die danach noch lange Zeit als Ersatz diente.

Bild: SK-Archiv

Hotel Krone links und SÜDKURIER rechts. Das Bild ist in den 60er- oder 70er-Jahren von der Marktstätte aus entstanden.

Bild: Fecker

Maschinensetzer setzen in den 1950ern Zeile um Zeile die Artikel und Anzeigen für die Zeitung.

Bild: SK-Archiv

Der SÜDKURIER läuft über die Druckmaschine.

Bild: SK-Archiv

Bild: SK-Archiv

Zeitungsproduktion im Jahr 1955, zehn Jahre nach der Gründung: Chefredakteur Alfred Gerigk (3. von rechts) bespricht mit Kollegen den Umbruch der Titelseite. Der Mitarbeiter links baut eine Seite im Bleisatz.

Bild: SK-Archiv

Eine Zeitungsseite wird gesetzt.

Bild: Fecker

1959 kam eine neue Rotation für die Druckerei am Fischmarkt.

Bild: unbekannt

SÜDKURIER-Gründer und Verleger Johannes Weyl in den 60er-Jahren.

Bild: SK-Archiv

SÜDKURIER-Gründer Johannes Weyl in den 60er-Jahren.

Bild: SK-Archiv

SÜDKURIER-Gründer Johannes Weyl in den 60er-Jahren am Schreibtisch.

Bild: SK-Archiv

Das Archiv im Dachgeschoss am Fischmarkt. Jahr unbekannt.

Bild: SK-Archiv

Redaktionskonferenz im Besprechungsraum Kapelle am Fischmarkt. Der massive Tisch machte den Umzug in den Oberlohn mit und steht dort heute noch im Besprechungsraum, der denselben Namen trägt. Das Entstehungsjahr des Fotos ist unbekannt.

Bild: SK-Archiv

Zeitungsseiten werden gesetzt. Entstehungsjahr unbekannt.

Bild: SK-Archiv

Das Setzen von Zeitungsseiten. Jahr unbekannt.

Bild: Fecker

Betriebsbesichtigung in den 60er- oder 70er-Jahren: Besucher beobachten den Umbruch der Zeitungsseiten.

Bild: SK-Archiv

Telefonistinnen beim SÜDKURIER in den 60er- oder 70er-Jahren.

Bild: SK-Archiv

Bild: SK-Archiv

Eine Maschine in der Druckerei.

Bild: Photo-Liedl

Feier 25 Jahre SÜDKURIER am 4. September 1970 im Konzil Konstanz. Ganz links GF Friedrich Breinlinger, 8. von links Herausgeber Johannes Weyl und Frau, 6. von links Georges Ferber, der Weyl bei der Entstehung des SÜDKURIERs unterstützte.

Bild: Wolff-Seybold

Feier 40 Jahre Südkurier (von links): Ministerpräsident Lothar Späth, Herausgeber Johannes Weyl und der Konstanzer OB Horst Eickmeyer.

Bild: Wolff-Seybold

Letzte Drucknacht am Fischmarkt 4./5. Februar 1990 am Fischmarkt. Die Mannschaft stellt sich zum Erinnerungfoto auf. Die Ausgabe vom 6. Februar kommt aus der neuen Druckerei im Oberlohn. Die Lokalredaktion blieb aber weiter am Fischmarkt.

Bild: SK-Archiv

Teilauszug des SÜDKURIERs am Fischmarkt.

Bild: SK-Archiv

Bild: Wolff-Seybold

Abbau der alten Rotation Anfang der 90er in der ehemaligen Druckerei am Fischmarkt nach dem Umzug ins Oberlohn.

Geschäftsstelle und Lokalreaktion Konstanz am Fischmarkt im Jahr 2007.

Bild: Scherrer, Aurelia

Impression von einer der zahlreichen SÜDKURIER-Straßenfasnachten am Fischmarkt.

Bild: Löffler, Ramona

Brigitte Weyl, Tochter von SÜDKURIER-Gründer Johannes Weyl und selbst langjährige Geschäftsführerin, im Jahr 2015 mit der ersten Ausgabe des SÜDKURIER von 1945.

Bild: Dana Coordes

2015 gab es zur Feier von 70 Jahre Südkurier einen Geburtstagskuchen von Michael Weiss von Weber&Weiss in Friedrichshafen.

Kuchen zu 70 Jahre SÜDKURIER