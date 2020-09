Zu Beginn des neuen Schuljahres weisen Engens Schulen darauf hin, dass alle Schüler am ersten Schultag das ausgefüllte Formular „Gesundheitsbestätigung“ mitbringen müssen. Die Eltern finden dieses Formular auf der Internetseite der Schule zum Download.

Maske vor und nach dem Unterricht

Die Leitungen der weiterführenden Schulen im Bildungszentrum Engen weisen zudem darauf hin, dass auf dem Schulgelände und in der Schule eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Davon ausgenommen sind nur die Unterrichtsräume.

Weil an Bushaltestellen häufig die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, ist auch hier das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.

Unterrichtsbeginn und Gottesdienste

Unterrichtsbeginn am Montag, 14. September, ist am Gymnasium um 7:35 Uhr, der Anne-Frank-Schulverbund und die Hewenschule beginnen um 8:20 Uhr. Am Montag und Dienstag findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die Stundenpläne für das Gymnasium und den Schulverbund sind für die jeweiligen Klassen auf Webuntis einsehbar.

An der Grundschule Welschingen beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8:45 Uhr. An der Grundschule Engen geht es zwischen 8.25 und 11.55 Uhr los (ab 8 Uhr offener Anfang). Der Ganztagsbetrieb startet ab 21. September.

Die Einschulungen können in diesem Jahr nur von den Erst- und Fünftklässlern mit jeweils zwei Begleitpersonen besucht werden. Am Anne-Frank Schulverbund beginnt die Schule am Dienstag um 14.30 Uhr für die Klasse 5a, um 15 Uhr für die Klasse 5b, um 15:30 Uhr für die Klasse 5c, um 16 Uhr für die Klasse 5d um 16:30 Uhr für die Klasse 5e und um 17 Uhr für die Klasse 5f.

Am Gymnasium geht es am Dienstag um 17:30 Uhr für die Klasse 5a los, um 18:15 Uhr für die Klasse 5b und um 19 Uhr für die Klasse 5c.

Die Einschulung an der Grundschule Welschingen beginnt am Freitag um 10:30 Uhr mit dem Gottesdienst, um 11.15 Uhr beginnt die Einschulungsfeier. Die Einschulung an der Grundschule Engen beginnt am Donnerstag um 14:30 Uhr in der neuen Stadthalle und an der Hewenschule am Freitag um 9:30 Uhr im Foyer.

Der Schulgottesdienst für alle Klassen der Grundschule Engen findet am 28. September in der Stadtkirche statt. Die Schülerinnen und Schüler gehen gemeinsam mit ihren Lehrkräften von der Schule zur Kirche.

Für den Gottesdienst der 5. Klässler am Bildungszentrum Engen werden noch Absprachen getroffen. Der Gottesdienst für das gesamte Bildungszentrum am ersten Schultag muss aufgrund der aktuellen Coronaverordnung entfallen.