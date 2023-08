Dies hat die Stadt Engen in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gemacht. Am geplanten Standort können bis zu vier Anlagen mit einer voraussichtlichen Leistung von bis zu 48.000 Megawattstunden (MWh) pro Jahr errichtet werden. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, soll am Standort Langwieden nach den Standorten Verenafohren und Brand auf Tengener Gemarkung der dritten Windkraftstandort der Hegauwind-Gruppe im Landkreis Konstanz angegangen werden. „Der Standort soll nun geprüft und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch realisiert werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Engens Gemeinderat hat bereits im November 2022 grundsätzlich grünes Licht für den Standort Langwieden gegeben. Nach einer ausführlichen Bürgerinformation im Juni wurde zuletzt vor der Sommerpause auch der Verpachtung des Grundstücks im Rat zugestimmt: „Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung Energiewende gemacht worden“, so Moser.