von Holle Rauser

Der Engener Gemeinderat hat über die Auswirkungen des Gute-Kita-Gesetzes informiert. Außerdem wurde durchgerechnet, welche Kosten im Falle einer beitragsfreien Kinderbetreuung in Engen anfallen würden. Den Anstoß dazu hatte die Landes-SPD gegeben. Hintergrund ist die Überlegung des Gemeindetages zu den potenziellen Auswirkungen für die Kommunen. Auf Engen gerechnet würden Mehrkosten im Bereich Personalbedarf durch die demografische Entwicklung, die erhöhte Inanspruchnahme und die Leitungsfreistellung Kosten in Höhe von 922 500 Euro entstehen. Der bauliche Investitionsbedarf würde bezogen auf die demografische Entwicklung und auf die erhöhte Inanspruchnahme rund zwei Millionen Euro betragen. Bei beitragsfreiem Kindergartenbesuch müssten Einnahmeausfälle in Höhe von 527 807,50 Euro pro Jahr hingenommen werden.