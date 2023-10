Die Eigeltinger Feuerwehr musste am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr zu einem Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft am Ortsrand ausrücken. Als Grund für den Einsatz nennt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung, dass die Brandmeldeanlage der Leichtbauhalle einen Alarm ausgelöst hatte.

Aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defekts an einer Heizungsanlage im Außenbereich sei Rauch nach innen eingeströmt, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Gerät sei dann außer Betrieb genommen und das Zelt mittels Lüfter entraucht worden. Messungen ergaben einen erhöhten CO-Wert, sodass bis zur Normalisierung die Bewohner die Gemeinschaftsunterkunft verlassen mussten, heißt es in der Mitteilung. Im Einsatz seien 13 Feuerwehrangehörige gewesen.