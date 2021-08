Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause darf Ludwigshafen im diesjährigen August das altbekannte Format Sommeraugenweide wiederbeleben und -erleben. Auf den weitläufigen Wiesen des Ludwigshafener Parks rund ums Zollhaus werden am Samstag, den 7. August, und Sonntag, den 8. August, rund 75 Kunsthandwerkende ihre Waren, Produkte, Kunstwerke und auch Kulinarisches an bunten Ständen darbieten. Dies sind zwar im Vergleich zu früheren Jahren weniger Aussteller, dafür gibt es aber mehr Platz: Die Aussteller können und dürfen großzügiger aufbauen. Und auch zum Flanieren, und um das farbenfrohe Bild der vielfältigen Stände zu genießen, die sich in die sommerliche Uferlandschaft des Bodensees einfügen, gibt es Platz genug.

Veronika Jäger, die gemeinsam mit Jürgen Mayer alljährlich die Sommeraugenweide organisiert, berichtet, dass die Nachfrage der Aussteller nach einem Stand immens gewesen sei: „Es gab ein Rieseninteresse. Wir hätten gut 120 Aussteller haben können, wenn die Vorgaben es zuließen. Aber wir wollen den Besuchern ein sicheres Gefühl geben, und darum sind es besser weniger Aussteller und mehr Platz.“

Die beiden Organisatoren der Sommer-Augenweide, Veronika Jäger und Jürgen Mayer im Uferpark vor dem Zollhaus in Ludwigshafen. | Bild: Constanze Wyneken

Und auch Jürgen Mayer erzählt von der Resonanz der Aussteller, als Ende Juni klar wurde, dass die Sommeraugenweide in diesem Jahr stattfinden darf: „Jetzt mache ich erstmal eine Flasche Prosecco auf“, sei eine der vielen, sehr fröhlichen Reaktionen gewesen. Denn schließlich finde ja derzeit markttechnisch noch immer nicht so viel statt, und die Kunsthandwerker seien dankbar für jede Möglichkeit, ihre Waren zu präsentieren. Insgesamt kämen, so berichten Jäger und Mayer, viele Stammaussteller, es seien aber auch einige Neue mit von der Partie.

Geboten wird viel Textiles, von Streetwear bis zu edlem, modernem Design. Es kommen Glasbläser, Stiftemacher, Bürstenbinder, Glockengießer, Korbmacher und Töpfer. Außerdem zu sehen und zu erwerben sind Schmuck, Metallskulpturen, feines Porzellan, kinetische Windobjekte und vieles mehr.

2018 gab es bestes Wetter zur Sommeraugenweide. | Bild: Friedrich W. Strub

Wer auf dem Sommeraugenweide-Markt Reize für seine anderen Sinne sucht, der kann auch hier fündig werden: Das Zollhaus Café wird kulinarische Genüsse bieten – Hofeis, Kaffee und Kuchen, Fisch, Grillwurst, Fleisch aus dem Smoker und sogar ein veganes Thai-Curry – und dies auf beiden Seiten des Zollhauses, unter schattigen Schirmen oder unter Bäumen. Und von den beiden Vollblutmusikern Steffi und Mark wird es etwas weltweit Einzigartiges auf die Ohren geben: Denn diese sind just von ihrer Südeuropa-Tournee zurückgekehrt und bespielen die Sommeraugenweide wieder im Duett mit den betörenden Klängen ihrer Chapmansticks.

In punkto Sicherheit wurden die Pläne für die diesjährige Sommeraugenweide von den beiden Organisatoren gemeinsam mit Sandra Domogalla, der Leiterin der Tourist-Information in Ludwigshafen, neu durchdacht, so dass die Besucher sich behütet und wohl fühlen können: Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht, die Besucher werden gebeten, Abstände einzuhalten, auch an den Ständen. Hieran werden auch Schilder an den Eingangsbereichen des Marktes erinnern. Die Standbetreiber werden überall die Möglichkeit bieten, sich zu desinfizieren.

Die jeweils tagesaktuellen Vorgaben der jeweiligen Corona-Verordnung gelten

Eine Anmeldung ist für die Besucher des Marktes nicht notwendig. Veronika Jäger erklärt: „Wir haben mit den Betreibern anderer Märkte gesprochen. Und die sagten, dass das Anmelden und die Kontrolle dieser Anmeldungen kontraproduktiv seien, da sich hierdurch Schlangen bilden würden. Diese unnötige Ansammlung von Menschen an einem Fleck wollen wir vermeiden.“ Natürlich, so erklärte Jürgen Mayer, müsse man sich an den Tagen der Sommeraugenweide nach den jeweils tagesaktuellen Vorgaben der jeweiligen Corona-Verordnung richten.