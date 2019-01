Es ist beim Kindergarten Bodman ein Auf und Ab. Die Kosten für die Gewerke bei der Erweiterung der Einrichtung sind wieder teilweise teurer, aber teilweise auch günstiger geworden.

Der Gemeinderat hatte im Dezember eine Entscheidung über die Gipser- und Malerarbeiten vertagt, weil das einzige Angebot weit über der Schätzung lag. Nach einer Überprüfung ergab sich, dass die Kosten hier tatsächlich höher sind. Das Gremium nahm auf Rat von Architekt Thomas Krämer also doch das Angebot vom Dezember an. Gleichzeitig gibt es aber Einsparungen bei den Zimmererarbeiten, so dass sich die Gewerke ausgleichen. Krämer stellte diese und weitere Kostenentwicklungen vor. Es standen auch noch zwei Entscheidungen zum Dach und an der straßenseitigen Fassade an.

Bei den zwei Fluchttüren mit Fluchtbalkon, die ohnehin nachträglich angeplant werden mussten, gab es nochmals Änderungen. Krämer zeigte zwei Varianten für das Geländer. Die erste Möglichkeit hatte ein Metallgitter. Die andere Variante sah vor, die Fassade einzubinden und somit einen massiven Geländerbereich zu haben. Das Gremium entschied sich schließlich für die zweite Option. Diese Variante kostet zwar 500 Euro mehr, doch sie punktete bei allen durch die stimmige Optik.

Der Kindergarten-Anbau in Bodman steht schon weitgehend. Der Rat hat noch über die Fassade mit der Fluchttreppe zur Straße hin, die hier auf dem Bild vorne ist, beraten. Diese soll mit einem T-förmigen Ausschnitt für die Fluchttreppe und den oberen Bereich der Türen sein. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Es galt auch noch zu entscheiden, ob der Anbau ein bekiestes Dach oder ein Dach mit Grün bekommt. Letzteres ist rund 8 000 Euro teurer. Krämer hatte sich hier auf Bitte des Gremiums erst noch versichert, ob es Vorschriften gibt, die eine Begrünung von Flachdächern vorschreibt. Das Ergebnis: Es existiert keine. Michael Koch (CDU) sagte, er könne auf ein Gründach verzichten, während Sonja Hildebrand (Freie Wähler) eine Begrünung zum Schutz des Dachs wichtig fand. Die Mehrheit sprach sich schließlich für ein bepflanztes Flachdach aus.

Im Oktober lagen die Gesamtkosten für den Anbau bei 498 900 Euro. "In dem Bereich bewegen wir uns immer noch", sagte Krämer auf Nachfrage. Bis Ende März soll das Gebäude fertig sein.