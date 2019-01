Das ist eigentlich schon lange überfällig: Bodman soll endlich einen Einkaufsmarkt bekommen. Der Bürgermeister sprach im Gemeinderat von Penny, es könnte laut Investor aber auch ein anderer Betreiber werden. So oder so: Das ist ein Riesenschritt für die Nahversorgung des Orts. Denn Bodman hat bisher keinen Discounter oder Supermarkt. Die Bürger – oder Gäste – müssen in andere Gemeinden fahren, um alles zu bekommen.

Die Lage an der Kreisstraße zielt natürlich darauf, neben den Bodmanern und Touristen auch Kunden aus anderen Orten anzuziehen. Das wird sicherlich noch zu Diskussionen um das Thema Verkehr führen, den eigentlich alle aus Bodman heraushaben wollen. Aber die Gefahr eines höheren Verkehrsaufkommens besteht nur zum Teil: Mit einem Einkaufsmarkt am Ortseingang, wollen Fahrzeuge eigentlich ja gar nicht rein, sondern bleiben dort. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass der eine oder andere das Einkaufen mit einem Spaziergang am See, einem Besuch in einem Café oder im Strandbad verbinden könnte. Oder umgekehrt.

Und die wegfallenden Parkplätze? Hier steckt natürlich ein weiteres Aufregerthema. Doch die Lösung ist bereits da: Die Gemeinde will den Parkplatz Weilerkapelle vergrößern und am Wochenende sollen die Plätze vor dem Discounter nutzbar sein. Eine der größten Fragen ist damit direkt geklärt. Weitere folgen sicherlich – und die Antworten werden wie die Umsetzung der Pläne in kleinen Schritten folgen.