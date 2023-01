Gibt‘s denn so was? Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen erneut mindestens sieben Türschlösser an diversen Geschäften in der Überlinger Innenstadt mit Sekundenkleber zerstört. Zuletzt waren unbekannte Täter vergangene Woche am Werk und haben mehrere Türschlösser verklebt, wie die Polizei mitteilte. Sie verklebten zwei Eingangstüren eines Gasthauses in der Hafenstraße, ein Garagentor und ein Lagertor in der Gartenstraße sowie die Seitentür eines Restaurants in der Lindenstraße.

Auch ein Auto mit Sekundenkleber beschädigt

Am Dienstagvormittag wurde außerdem ein Auto am Schatzberg mit Sekundenkleber beschädigt. Dabei wurden die Fahrertür, die Beifahrertür sowie die Motorhaube verklebt. Ob die Taten im Zusammenhang miteinander stehen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0 75 51/80 40.