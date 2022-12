Leicht verletzt hat sich eine 59-jährige Fußgängerin, die am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Seestraße von einem Auto angefahren wurde. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war eine 72-jährige Autofahrerin in Richtung Überlingen unterwegs und überholte ein vorausfahrendes Auto.

Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam die Seniorin mit ihrem Auto links von der Fahrbahn ab und erfasste dann die Fußgängerin von hinten, die auf dem Gehweg unterwegs war. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, die 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

Polizei schätzt Schaden auf 1000 Euro

Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Auf die 72-jährige Frau kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu, heißt es von der Polizei. Ihren Führerschein musste sie an Ort und Stelle abgeben.