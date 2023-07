Das Promenadenfest ist ein in sich geschlossenes System zur Förderung des Vereinslebens. Größter Garant für den Erfolg war das gute Wetter. Tausende Besucher waren von Freitag- bis Sonntagabend an der Überlinger Promenade, um zu feiern, zu tanzen, zu essen, und um ein Wiedersehen mit alten Freunden zu feiern. Eine Besucherzahl lässt sich nicht nennen, da kein Eintritt verlangt wird, „selbst eine Schätzung ist schwierig“, sagte Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der städtischen Marketing-Gesellschaft ÜMT, die das Fest unter Beteiligung von fast 20 Vereinen veranstaltete.

Hödinger Vereine mit Kassler vom Feuergrill: Das Publikum schätzt es, dass sie wieder mit von der Partie waren. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Welche Bilanz ziehen Sicherheitskräfte?

Wie die Polizei mitteilte, gab es aus ihrer Sicht keine besonderen Vorkommnisse. Das Fest sei sogar „sehr friedlich“ verlaufen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums: „Neben einer unspektakulären Streitigkeit gab es ein paar Diebstahlsanzeigen und zwei Trunkenheitsfahrten mit jeweils über zwei Promille – alles jedoch in einem festtypischen Rahmen.“ Das deckt sich mit den Eindrücken, die die Überlinger Marketing- und Tourismus GmbH (ÜMT) gewonnen hat. ÜMT-Geschäftsführer Jürgen Jankowiak, nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt, dem Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Polizei: „Gemeinsam kann das Fazit gezogen werden, dass es keine besonderen Vorkommnisse gab und das Fest friedlich verlaufen ist.“

Wie viele Ehrenamtliche waren im Einsatz?

Auf dem Festgelände waren 14 Überlinger Vereine mit einem Stand vertreten, fünf weitere Vereine übernahmen Aufgaben im Hintergrund für die Umsetzung sowie Betreuung der Infrastruktur. ÜMT-Chef Jankowiak: „Nach unserer Schätzung waren während des Auf- und Abbaus sowie an den drei Festtagen insgesamt rund 800 Vereinsmitglieder und Helfer im Einsatz.“

Straßenkunst begeisterte die Besucher über alle Generationen hinweg. | Bild: Kleinstück, Holger

Wie fällt die Bilanz aus Sicht der Veranstalterin aus?

Die ÜMT als Veranstalterin ist mit der Resonanz auf das Promenadenfest „sehr zufrieden“, bilanzierten Jankowiak und seine Kolleginnen Meike Keller und Franca Pokrop gemeinsam: „Der Freitagabend startete etwas ruhiger“, wohl auch wegen des Regenschauers. Samstag und Sonntag habe „ideales Festwetter“ geherrscht, „trocken und nicht zu warm“. Auch der Organisator des Kunsthandwerkermarkts, Jens Höpke, zieht laut ÜMT ein positives Fazit. Jankowiak: „Sehr gut angenommen wurde die Erweiterung des Marktes vom Badgarten in den Kursaal“, rund 80 Verkaufsstände habe es gegeben.

Das Fest an der Überlinger Promenade ist vor allem eines: Musik! | Bild: Kleinstück, Holger

Was war besonders in diesem Jahr?

Die Verantwortlichen in der ÜMT nennen als Besonderheit den Wiedereinstieg der Hödinger Vereine auf dem Felderhausparkplatz nach einem Jahr Pause und die Feier zum 22-jährigen Bestehen der Seegumper Guggenmusik. Zur stimmungsvollen Atmosphäre direkt am See trugen laut ÜMT neben dem guten Wetter die illuminierten Vereinsstände und Programmpunkte bei.

Höhepunkte seien auch die beleuchteten Wasserfontänen der Feuerlöschboote Überlingen und Konstanz, eine Lampionfahrt mit Booten des Paddelclubs Überlingen eine LED-Jonglage am Mantelhafen gewesen. Neben der musikalischen Unterhaltung habe Straßenkunst mit Akteuren, die hauptsächlich aus der Region kommen, alle Generationen erreicht.

Und was sagen die Vereine im Nachgang?

Laut ÜMT sind auch die beteiligten Vereine „sehr zufrieden mit der Resonanz“. Wir hakten bei den Seegumpern nach, die am Samstag einen Guggenmusik-Abend veranstalteten. Vorsitzender Andreas Jöckle spricht von einem „sehr starken Besuch“ und einem „völlig friedlichen Fest“. Mit den Einnahmen finanzieren sie ihr Vereinsleben. Das Promenadenfest sei ihre Haupteinnahmequelle. Kassensturz werde erst im Laufe der Woche gemacht, er rechne mit Einnahmen von 20.000 bis 35.000 Euro. In Summe waren an ihrem Stand rund 125 Ehrenamtliche aktiv, berichtet Jöckle. Alle ihre aktiven Mitglieder, der Förderverein, und die Narren der Alten Wieber, wenn sie selbst ihre Musikauftritte hatten.

Stimmungsvoll die Abende direkt am See, und wie gut, dass das Wetter mitgespielt hat. | Bild: Katharina Kitt

Was motiviert zu so viel Ehrenamt?

Andere Vereine und Gruppierungen klagen, dass es immer schwieriger werde, Volksfeste auf Ehrenamtsbasis zu organisieren. Was motiviert die Seegumper? Andreas Jöckle: „Ein Auftritt in der eigenen Heimat. Dann das Wissen darum, dass wir uns, wenn wir ein richtig gutes Fest haben, Ausfahrten unterm Jahr leisten können. Und dann das Fest selber: Die haben da richtig Spaß daran.“

Dürfen sich andere Vereine 2024 einreihen?

Ja, denn mit 14 Vereinen gibt es noch Lücken entlang der Promenade. 2015 waren fast doppelt so viele Vereine im Einsatz. Die Teilnahme von neuen Überlinger Vereinen sei grundsätzlich möglich, betont die ÜMT deshalb. Bei Interesse für 2024 wird um frühzeitige Kontaktaufnahme mit Teamleiterin Meike Keller, Telefon 07551 9471529, keller@ueberlingen-bodensee.de gebeten.