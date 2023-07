Zeit für Musik, Kultur und Genuss am See: Am Freitag wurde das 45. Überlinger Promenadenfest eröffnet. Ein Regenschauer kurz vor Beginn ließ den einen oder anderen zu Hause bleiben, hatte aber keinen Einfluss auf die Stimmung vor Ort. Nach wenigen Stunden war die Promenade gefüllt mit Menschen, die sich an den Festständen mit Getränken und Speisen eindeckten. Im Zelt der Seegumper, vor der Bühne am Landungsplatz und bei der Ü50-Party der Schwerttanzkompanie wurde außerdem ausgiebig getanzt. Dieses Jahr waren auch die Hödinger Vereine wieder mit von der Partie.

Viele reisen extra fürs Promenadenfest an

Die Atmosphäre des Promenadenfests zieht stets auch Besucher an, die ihren Lebensmittelpunkt mittlerweile nicht mehr in Überlingen haben, jedoch für das Wochenende in ihre Heimat zurückkehren. Unter ihnen Lola Deliu: Die 35-Jährige ist im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie nach Überlingen gezogen. 2014 verließ sie den See, um in Ludwigsburg Erwachsenenbildung zu studieren.

Lola Deliu, 35 Jahre, wohnt in Stuttgart und Überlingen. | Bild: Katharina Kitt

Aktuell wohnt sie in Stuttgart und arbeitet als Personalreferentin für die Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg. Sie weiß aber: „Ich will wieder nach Überlingen. Hier hatte ich zum ersten Mal ein Gefühl von Heimat.“ Sie habe in Überlingen noch einen angemeldeten Wohnsitz und sei immer auf dem Promenadenfest. „Das bedeutet für mich, meine alten Freunde wiederzusehen. Ich bin jedes Jahr hier.“ Ihr Lieblingsstand sei das Zelt der Schwerttanzkompanie.

Vertreter der Schwerttanzkompanie nehmen sich im Trubel Zeit für ein Foto. Für viele Besucher ist ihr Zelt ein Lieblingsort. | Bild: Katharina Kitt

Kindheitserinnerungen kommen auf

Auch für ihre Schwester Besa Deliu ist das Promenadenfest mit Kindheitserinnerungen verbunden: „Ich bin in Überlingen geboren und aufgewachsen. Als Jugendliche war das immer der Höhepunkt, weil es sonst nicht so viele Möglichkeiten gab.“ Die 29-Jährige hat in Freiburg Politikwissenschaft studiert und arbeitet nun in Düsseldorf für eine Abgeordnete der Grünen im Landtag Nordrhein-Westfalen. „Es ist mir wichtig, zum Promenadenfest hier zu sein. Dieses Zusammenkommen ist für mich Heimatgefühl.“

Besa Deliu, 29 Jahre, wohnt in Düsseldorf. | Bild: Katharina Kitt

Ihr Vater sei im Schachverein gewesen sei, berichtet sie. Als der Verein noch einen Stand auf dem Promenadenfest hatte, sei sie am liebsten dort gewesen. „Heute bin ich besonders gerne im Zelt der Seegumper und freue mich auf die Jazzband.“

Diese Vereine machen mit Die Festmeile des Promenadenfests beginnt im Westen am Badgarten. Dort haben traditionell die Hödinger Vereine und die Schwerttanzkompanie ihre Stände. Flaniert man an der Promenade weiter entlang bis zum Landungsplatz, passiert man die Stände der Evangelischen Kirchengemeinde, des Turnvereins und der Kiwanis Überlingen. Am Landungsplatz finden sich das DRK, der FC Bonndorf 1972 sowie der Überlinger Windsurfclub und die Guggevamps. Weiter Richtung Osten haben der Rotary Club und der Verein Altwieberich ihre Zelte aufgeschlagen, ebenso der Verein der Freunde und Förderer der freien Waldorfschule und der FC 09 Überlingen. Den Abschluss machen die Seegumper mit ihrem Festzelt am Mantelhafen. Doch die Zahl der Stände nimmt kontinuierlich ab: 2015 haben noch 27 Vereine mitgemacht, 2023 nur noch 14. Das Fest dauert stets von Freitagabend bis einschließlich Sonntag.

Lokale Vereine werden unterstützt

Zusammenkommen und alte Bekannte wieder sehen: Das sind auch für Philipp Schmal Gründe, für das Promenadenfest die Reise an den See anzutreten. Er ist in Überlingen aufgewachsen und studiert aktuell Medienmanagement in Freiburg. Wie auch für Lola und Besa Deliu bedeutet das Promenadenfest für ihn ein Stück Heimat: „Man trifft Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat.“

Philipp Schmal, 26 Jahre, wohnt in Freiburg. | Bild: Katharina Kitt

Das sei für ihn dieses Jahr besonders wichtig, da er 2019 das letzte Mal auf dem Promenadenfest gewesen sei. „Zum einen natürlich, weil es wegen Corona gar nicht stattfinden konnte, und zum anderen, weil ich wegen meiner Beziehung letztes Jahr im Ausland war. Da musste ich mich schweren Herzens gegen das Promenadenfest entscheiden“, schildert der 26-Jährige schmunzelnd. „Umso schöner ist es, jetzt wieder hier zu sein. Ich habe es echt vermisst.“ Und er sei noch aus einem weiteren Grund da, erzählt er: „Es ist für mich auch ein Weg, Vereine wie die Guggevamps zu unterstützen, bei denen ich als Jugendlicher selber mitgemacht habe.“

Hinter der Bar bei den Guggevamps herrscht am Freitagabend beste Laune. | Bild: Katharina Kitt

Lena Kammer hat ebenso vor, jedes Jahr Ende Juli wieder nach Überlingen zu kommen. Die 19-Jährige ist im September vergangenen Jahres nach Freiburg gezogen, um dort Erziehungswissenschaften zu studieren. Sie ist in Überlingen geboren, ihre Eltern leben in Salem. „Es ist immer Stimmung und auch eine gute Möglichkeit, alte Schulfreunde zu treffen, die man seit dem Abi nicht mehr oft sieht.“ Sie verbringe zwar ohnehin viele Wochenenden bei ihren Eltern, aber das Promenadenfest habe sie noch mehr motiviert, dem Bodensee einen Besuch abzustatten, beschreibt sie.

Lena Kammer, 19 Jahre, wohnt in Freiburg. | Bild: Katharina Kitt

Auf den Tischen tanzen und chillen

Nicole Hubmann trifft auf dem Promenadenfest nicht nur auf alte Freunde, sondern auch auf ehemalige Schüler. Die 48-Jährige hat in Hamburg Sozialpädagogik studiert und einige Jahre an der Wiestor- und Franz-Sales-Wocheler-Schule in Überlingen gearbeitet. Inzwischen wohne sie in Bohlingen, sei aber immer zum Fest in Überlingen, wenn es die Zeit erlaube. „Das Tolle am Promenadenfest ist, dass die Stimmung immer so nett ist.“ Ihr Lieblingsort sei das Zelt der Seegumper. „Man kann bei den Guggenmusiken auf den Tischen tanzen und danach noch gemütlich chillen und den Abend ausklingen lassen. Man kann hier beides haben.“

Nicole Hubmann, 48 Jahre, wohnt in Bohlingen. | Bild: Katharina Kitt