Jane Goodall hat das Europäische Life-Projekt zur Wiederansiedlung des Waldrapps besucht. „Die Verhaltensforscherin revolutionierte mit ihrer Feldforschung über Schimpansen in den 60er Jahren das Denken unserer Gesellschaft über die Beziehung zwischen Mensch und Tier“, schreibt das österreichische Waldrappteam in einer Pressemitteilung. Goodall gelte weltweit als Hoffnungsträgerin, die sich auch mit 88 Jahren mit ungebrochenem Optimismus für eine lebenswerte Welt für Menschen, Tiere und Natur engagiere.

Goodall ist dem Projekt eng verbunden

Grund für Goodalls Besuch des Brutstandorts Kuchl in Österreich waren demnach Dreharbeiten zu einer internationalen Kinoproduktion. „Sie ist unserem Projekt seit vielen Jahren zugewandt. Schon in der Vergangenheit besuchte sie das Projekt, übernahm eine Ehrenpatenschaft und präsentierte das Projekt in ihren Vorträgen. Besonders das Engagement des Teams gegen illegale Vogeljagd in Italien liegt ihr am Herzen“, heißt es weiter. Ende April wurde das Überlinger Waldrapp-Weibchen Gero abgeschossen. Die Forscher setzen sich für die Aufklärung des Vorfalls ein.

Der vierjährige Oskar (links) und die dreijährige Cupi bebrüten in der künstlichen Wand nahe Hödingen erstmals drei Eier. Das Bild entstand im Mai. | Bild: Anne-Gabriela Schmalstieg/Waldrappteam

Forscherin Jane Goodall schaute sich die Brutkolonie am Georgenberg in der Gemeinde Kuchl und das Trainingscamp in Seekirchen am Wallersee an, wo momentan 31 handaufgezogenen Waldrappe lernen, einem Ultraleicht-Fluggerät zu folgen. Die Pandemie machte Handaufzuchten und geführte Migrationen in den vergangenen Jahren in Deutschland unmöglich. Doch die Kolonie in Überlingen entwickelt sich trotzdem weiter. An der künstlichen Brutwand unterhalb des Ortsteils Hödingen sind derzeit sieben Nester besetzt. Wie das Waldrappteam Mitte Juni vermeldete, zwitschere es eifrig und die Eltern versorgten ihren Nachwuchs. Dieses Jahr sollen die Jungvögel auch in die natürliche Felswand am See umgesiedelt werden.

Rundflug mit Teamchef Johannes Fritz

Jane Goodall würdigte in Österreich die Erfolge des Wiederansiedlungsprojektes. Laut Mitteilung nutzte sie die Gelegenheit für einen Rundflug mit dem Projektmanager und Piloten Johannes Fritz, allerdings ohne die Begleitung der Waldrappe. Das Projekt begeht 2022 sein 20-jähriges Bestehen. Und: „Zu Beginn des Jahres startete ein zweites Europäisches Life-Projekt, in dem sich unter der Leitung des Tiergarten Schönbrunn zehn Partner aus vier Ländern für die langfristige Wiederansiedlung des Waldrapps engagieren“, so das Waldrappteam.

Jane Goodall gab sich bei der Pressekonferenz zuversichtlich: „Trotz aller großen, gegenwärtigen Probleme hat sie nie ihren Optimismus verloren. Das begründet sie mit dem Engagement zahlreicher Personen und Institutionen rund um den Erdball.“ Goodall, die selbst international tätige Netzwerke gründete, beschäftigte sich schon zuvor für Filmproduktionen mit den Themen Artenerhalt und Biodiversität. Sie ruft die Menschen zu initiativem Handeln und Eigenverantwortung auf.