Umweltfreundlich, schnell, kostenlos und nachhaltig: Die Buchhandlung Osiander bietet in Überlingen seit Mittwoch in Kooperation mit CityLogistik, einer Tochterfirma des SÜDKURIER, einen Auslieferservice auf Fahrrädern an.

Vorteil des Fahrradkuriers? Geliefert werden Buchbestellungen oder andere Artikel aus dem Osiander-Sortiment versandkostenfrei und bereits am nächsten Werktag (auch samstags). „Alles, was bis um 18 Uhr reinkommt, ist am nächsten Vormittag beim Kunden. Wir sind damit schneller als ein Internetanbieter“, sagt Heinrich Riethmüller, Geschäftsführer von Osiander.

Viele Möglichkeiten und Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit

Den Service gibt es in Überlingen ausschließlich in der Kernstadt, er orientiert sich am Postleitzahlgebiet 88662. Elke Maria Milbli, Leiterin der Osiander-Filiale in Überlingen, sagt: „Ich freue mich total auf den Fahrradkurier und bin sehr optimistisch, dass es mit ein bisschen Werbung eine tolle Sache wird.“ Sie betont: „Erfreulich ist, dass wir über den Fahrradkurier neben den Büchern auch Sachen ausliefern können, die im Laden vorrätig sind.“

Für die CityLogistik ist die Zusammenarbeit mit Osiander ein Schritt zur Erweiterung der nachhaltigen Fahrradtransporte. Jens Kluzik erklärt: „Die Leistung ist für den Kunden besser, im Idealfall holen wir die Päckchen morgens um 10 Uhr ab.“

Jens Kluzik von CityLogistik: „Im Idealfall holen wir die Päckchen morgens um 10 Uhr ab.“ | Bild: Julian Widmann

Los geht es in der Überlinger Kernstadt erst einmal mit einem normalen E-Bike. „Wir steuern das von Konstanz aus und variieren immer mal wieder mit unseren Fahrrädern. Wenn in Überlingen die Nachfrage für den Fahrradkurier steigt, werden wir da natürlich reagieren.“

Das Logo der SÜDKURIER-Tochter CityLogistik | Bild: Matthias Jundt

Kluzik, der höchstpersönlich mit dem Lastenrad über die Fähre von Meersburg nach Überlingen geradelt ist, fügt an: „Unser Bestreben ist es, den Service auszuweiten.“

Die Buchhandlung Osiander will, wie Geschäftsführer Heinrich Riethmüller betont, einen wichtigen Beitrag leisten, um Treibhausgase zu reduzieren und die Umwelt zu schützen: „Es ist ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit.“ Und das Schöne daran ist für ihn: „Es passt einfach auch sehr gut zum Buchhandel.“ Die Rückmeldungen der Kunden seien durchweg positiv.

Ein Fortschritt für den Lieferverkehr in der Innenstadt

Stefan Schneider, Wirtschaftsförderer der Stadt Überlingen, fügt an: „Es ist natürlich toll, wenn wir den Lieferverkehr in der Innenstadt umweltfreundlicher gestalten können.“

Neu ist der Fahrradkurierdienst bei Osiander nicht: Unter anderem in Konstanz, Villingen-Schwenningen oder Tübingen werden Osiander-Päckchen bereits mit dem Fahrrad ausgeliefert. 2018 wurden bereits über 62 000 Pakete per Fahrradkurier verschickt, knapp ein Viertel des Gesamtversandvolumens. In diesem Sommer wird der Osiander-Fahrradkurierdienst neben Überlingen zudem auf die Standorte Bad Säckingen, Donaueschingen und Waldshut-Tiengen ausgeweitet.

Alle Infos zur Fahrradauslieferung finden Sie auf www.osiander.de/fahrradkurier

