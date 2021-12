von Sabine Busse

„Leichter als gedacht“, staunte Jan Zeitler, als er mit Roland Leitner das Zaunelement anhob, um den Eingang zum Uferpark in Überlingen freizumachen. Eine leichte Übung für den Oberbürgermeister und den Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, mit großer Wirkung für die Überlinger. Ab sofort können sie durch den sechs Hektar großen Park flanieren, die Spielplätze nutzen oder die vielen Aussichtspunkte auf den See genießen.

Die ersten Besucher ließen nach der Öffnung nicht lange auf sich warten. | Bild: Sabine Busse

Zahlreiche Medienvertreter waren erschienen, um diesen vor allem symbolischen Moment zu verfolgen. „Das ist ein glücklicher Tag heute für mich“, betonte OB Zeitler. Er freue sich, nach einem „wunderschönen Gartenschaujahr von den Damen und Herren in Pink“ das Gelände stellvertretend für die Überlinger Bürger übergeben zu bekommen. „Zurückgeben“ wäre die falsche Bezeichnung, sagte Zeitler, schließlich habe der Park so vorher nicht existiert.

Der Uferpark Auf diesen Tag haben viele Überlinger lange gewartet. Nach dem Bürgerentscheid am 28. April 2013, bei dem sich 59,6 Prozent der Wähler für eine Landesgartenschau ausgesprochen hatten, wurde 2016 mit den Arbeiten für den neuen Uferpark begonnen. Seitdem war das Areal den Bauarbeitern vorbehalten. Unter anderem wurden hier Bäume gefällt, dies begleitet von Protesten, und Ufermauern entfernt, außerdem wurde die Bahnhofstraße verlegt. Die Baustellenführungen, die die LGS GmbH während der Bauarbeiten anbot, fanden viel Zuspruch – auch bei widrigen Wetterverhältnissen. Sonst war das Gelände bis zur Eröffnung der LGS am 30. Mai 2021 nicht zugänglich. Nach der Übergabe an die Stadt Überlingen am 22. Dezember 2021 kann der Uferpark nun ohne Eintrittskarte genutzt werden. Das ist im Uferpark erlaubt Der Gemeinderat hat am Montag eine Grünflächensatzung für alle städtischen Grünanlagen und Parks beschlossen, einschließlich des Uferparks. Sie wird auch Rechtsgrundlage für das Ordnungsamt sein. Allgemein ist das Betreten der Rasenflächen ausdrücklich erlaubt, auch das Liegen mit Handtuch, Decke und Badetasche. Das „Lagern“ ist jedoch verboten: Campingstühle oder gar Biertischgarnituren dürfen nicht aufgestellt werden. Auch sollen Fahrräder möglichst am Rand oder den Eingängen an den dafür vorgesehen Abstellmöglichkeiten gelassen werden. Rücksicht erwartet die Stadt auch, was die Lärmproduktion angeht.

Jan Zeitler kündigt Bürgerfest mit Frühstück in Pink an

„In einer schweren Pandemie-Phase will ich den Menschen einen Ausblick geben, was Gutes kommt im nächsten Jahr. Hier können die Leute mit Abstand und reichlich Freiraum den Park genießen“, sagte Zeitler und sprach von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk. Er gewährte noch einen Ausblick auf 2022 und kündigte ein Bürgerfest im kommenden Jahr an, mit einem Frühstück in Pink. Bei der Gelegenheit soll noch einmal das „LGS-Feeling“ aufkommen, wie Zeitler es nannte. Da es immer wieder Nachfragen gebe, betonte er, die neue städtische Grünfläche sei zwar für die Bürger gedacht, aber der Name laute Uferpark.

Hier kann nun jeder Spaziergänger durch und den sechs Hektar großen Park erleben. | Bild: Sabine Busse

„Es ist noch nicht alles im endgültigen Zustand. Es fehlen noch Pflanzungen und Saaten.“ Roland Leitner, LGS-Geschäftsführer

Geschäftsführer Roland Leitner erklärte, es gebe noch viel zu tun, doch der aktuelle Zustand des Uferparks gewährleiste die Verkehrssicherheit für die Besucher. Damit habe man das Ziel einhalten können, den Park vor Weihnachten zu übergeben. „Es ist noch nicht alles im endgültigen Zustand. Es fehlen noch Pflanzungen und Saaten.“ Zurzeit sei der Park besenrein, zum Frühjahr werde er dann strahlen, formulierte es Leitner.

Im Gastrogebäude beginnen bald die Arbeiten für den Innenausbau. Am 1. Mai soll der Betrieb losgehen. | Bild: Sabine Busse

Schon Anfragen für Familienfeiern im Uferpark 57

Auch bei der Gastronomie laufen die Vorbereitungen für die erste Saison auf Hochtouren. Ralf Rakel, Geschäftsführer der Brauerei Zoller-Hof, die das Gebäude ab Januar gepachtet hat, kündigte die Eröffnung für den 1. Mai 2022 an. Er bekomme jetzt bereits Anfragen von Überlingern, die dort eine Familienfeier planen, wie Rakel erzählte. Der Name des Lokals steht schon fest, er lautet genauso wie die Adresse: Uferpark 57.

Die Silvesterkapelle ist wieder gut zugänglich und liegt an dem einen Kilometer langen Spazierweg. | Bild: Sabine Busse

Platz nehmen und die Aussicht genießen können ab sofort alle auch ohne Eintrittskarte. | Bild: Sabine Busse