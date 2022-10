Etwa ein Jahr ist es her, dass Jonas Gericke und Vanessa Weber gemeinsam den Gasthof Engel in Überlingen übernommen haben. In dieser Zeit hat sich das junge Paar als Restaurantbetreiber etabliert. Bislang läuft alles genauso, wie im Vorfeld erhofft. „Wir sind sehr zufrieden“, erzählt Gericke und Weber ergänzt: „Gerade im Sommer ist das Restaurant stark gelaufen, auch über den Winter können wir uns nicht beschweren. Unser Konzept geht auf.“

Dieses Bild entstand kurz vor der Eröffnung des Überlinger Gasthofs Engel: Jonas Gericke, Vanessa Weber und Hund Erwin. | Bild: Mona Lippisch

Ziel der beiden war es zu Beginn, das Restaurant weniger auf Touristen auszurichten, sondern mehr auf Einheimische. Zu dem Plan gehörte beispielsweise ein regelmäßiger Brunch am Wochenende, der bis heute immer noch stattfindet. Doch mit der Übernahme des Überlinger Traditionsbetriebs allein wollen sich Gericke und Weber nicht zufriedengeben.

Das nächste Projekt steht schon bereit: Seit Oktober haben Gericke und Weber zusätzlich zum Engel den Adler in Ittendorf gepachtet. Hier betritt das Paar in gewisser Weise Neuland, denn zum Restaurant gehört auch ein Hotel. Wie die beiden erzählen, wären sie aus eigener Initiative heraus gar nicht auf die Idee gekommen, den Adler zu übernehmen. „Der Inhaber kam auf uns zu und hat gefragt, ob wir Interesse daran haben, das Gebäude zu pachten“, berichtet Gericke.

Blick auf das Hotel Adler mit dazugehörigem Restaurant. Seit Oktober läuft der Betrieb unter der Leitung von Jonas Gericke und Vanessa Weber. | Bild: Mona Lippisch

Die beiden schauten sich das denkmalgeschützte Haus an der Meersburger Straße an, verliebten sich auf den ersten Blick und waren sich bei ihrer Zusage schnell einig. „Das Gebäude hat einen besonderen Charme mit dem Fachwerk, den Steinen und dem Holz. Es hat uns sofort angesprochen“, sagt Weber.

Zu den Personen Jonas Gericke ist 27 Jahre alt und arbeitet seit mehr als zehn Jahren im Gastronomiebereich. Er hat eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert und war dann Restaurantleiter im Hotel und Restaurant Rebmannshof in Uhldingen-Mühlhofen. Im Herbst 2021 hat Gericke gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Weber den Gasthof Engel in Überlingen übernommen. In seiner Freizeit beschäftigt sich der 27-Jährige gerne mit gutem Essen und seinem Hund.

Vanessa Weber ist 24 Jahre alt und wohnt gemeinsam mit ihrem Freund Jonas Gericke in Uhldingen-Mühlhofen. Die gelernte Jugend- und Heimerzieherin entdeckte in der Corona-Pandemie die Arbeit in der Gastronomie für sich. Deswegen beschloss sie kurzerhand, gemeinsam mit Gericke die Arbeit im Gasthof Engel in Überlingen zu übernehmen. Dort arbeitet sie seit November 2021 hinter der Theke und kümmert sich um die Buchhaltung. Künftig wird sie auch im Restaurant und Hotel Adler in Ittendorf mit anpacken.

Überlingen Hackschnitzel im Gastraum: Neues Restaurant setzt auf den Winter Das könnte Sie auch interessieren

Betreiber suchen momentan nach Mitarbeitern

Aktuell sucht das Paar noch Vollzeitkräfte für den Adler ab der Saison 2023. Planmäßig sollen dort etwa zehn Mitarbeiter angestellt werden, die Weber und Gericke unterstützen. Die beiden sind optimistisch, dass sie in den kommenden Monaten genügend Fachkräfte oder auch Quereinsteiger finden.

Die neuen Pächter Jonas Gericke und Vanessa Weber im Restaurant. Hier hat das junge Paar in Zukunft einige Pläne. Zum Beispiel soll am Tisch hinter den beiden ein Grill mit Abzugshaube installiert werden. | Bild: Mona Lippisch

„Es hat ja auch schon im Engel geklappt, da haben wir mittlerweile ein gutes Team zusammen“, sagt Gericke und schmunzelt. Der 27-jährige Gastronom weiß, dass er nur mit zuverlässigen Mitarbeitern erfolgreich sein kann. „Deswegen legen wir großen Wert auf ein gutes Arbeitsklima, die Angestellten sollen sich wohl fühlen und auch Optionen haben, sich bei uns zu entwickeln“, erzählt er. „Die Mitarbeiterzufriedenheit ist für uns persönlich der Schlüssel zum Erfolg.“