Für Jonas Gericke und seine Freundin Vanessa Weber geht im November ein Traum in Erfüllung: Sie machen sich selbstständig – und übernehmen den Gasthof Engel an der Hofstatt in Überlingen. Weber ist eigentlich Jugend- und Heimerzieherin, lernte während der Corona-Pandemie aber die Arbeit in der Gastronomie schätzen und lieben.

Gericke ist gelernter Hotelfachmann und bringt etwa zehn Jahre Erfahrung im Gastronomiebereich mit. Zuletzt leitet der 26-Jährige das Restaurant Rebmannshof in Uhldingen-Mühlhofen. Schon lange wünscht sich Jonas Gericke, den Schritt in die Selbstständigkeit „endlich“ zu wagen.

Der „Engel“ liegt direkt an der Überlinger Hofstatt in der Hafenstraße 1. | Bild: Mona Lippisch

„Leider habe ich bisher keinen passenden Laden gefunden, den ich mir für mein Vorhaben vorstellen konnte“, erzählt er. Vor etwa drei Jahren war Gericke dann während der Fasnet zum ersten Mal im „Engel“. „Ich habe mir gesagt: Sollte es irgendwann die Möglichkeit geben, werde ich das Restaurant übernehmen“, blickt der junge Mann zurück. Sowohl die Größe mit etwa 60 Sitzplätzen als auch die Lage des Gasthofs seien aus Sicht von Jonas Gericke ideal.

Anfang 2021 wurde sein Vorhaben konkret, als der Pächter des Gasthofs ankündigte, zum Ende des Jahres aufzuhören. Gericke sei dann direkt auf den Verpächter des Restaurants zugegangen. „Ich habe mein Konzept für das Restaurant und eine Marktanalyse vorgelegt“, sagt er. Nur wenige Monate später bekam der 26-Jährige die Zusage.

Zu den Personen Jonas Gericke ist 26 Jahre alt und arbeitet seit etwa zehn Jahren im Gastronomiebereich. Er hat eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert und ist zurzeit als Restaurantleiter im Hotel und Restaurant Rebmannshof in Uhldingen-Mühlhofen. Ab November übernimmt Gericke gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Weber den Gasthof Engel in Überlingen. In seiner Freizeit beschäftigt sich der 26-Jährige gerne mit gutem Essen und seinem Hund.

Vanessa Weber ist 24 Jahre alt und wohnt gemeinsam mit ihrem Freund Jonas Gericke in Uhldingen-Mühlhofen. Die gelernte Jugend- und Heimerzieherin entdeckte in der Corona-Pandemie die Arbeit in der Gastronomie für sich. Deswegen beschloss sie kurzerhand, gemeinsam mit Gericke die Arbeit im Gasthof Engel in Überlingen zu übernehmen. Dort arbeitet sie ab November hinter der Theke und übernimmt die Buchhaltung. Nebenher absolviert sie ein Fernstudium der Psychologie. Gasthof Engel Der Gasthof Engel befindet sich direkt an der Hofstatt in Überlingen, Hafenstraße 1. Mit der Übernahme des Restaurants durch Jonas Gericke und Vanessa Weber bleibt die Richtung des gastronomischen Angebots wie bislang bestehen: Es gibt gut bürgerliche Küche. Allerdings stehen künftig weitaus mehr vegetarische und vegane Gerichte auf der Speisekarte. Alle Speisen werden aus regionalen und saisonalen Produkten kreiert. Öffnungszeiten: Bis 23. November hat das Gasthaus dienstags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. In diesen ersten Wochen gibt es ausschließlich einen kleinen Mittagstisch, weitere kleine Gerichte, Kaffee und Kuchen. Ab 24. November gelten dann die normalen Öffnungszeiten von 11 bis 21 Uhr – so lange ist die Küche geöffnet. Geplant sind auch Frühstückbuffetts an Sonntagen sowie ein Marktfrühstück am Mittwoch und Samstag ab 9 Uhr.

Suche nach Koch wird zur Herausforderung

Eine der größten Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen für die Übernahme des Gasthofs sei die Suche nach einem geeigneten Koch gewesen. „Damit steht und fällt ein Restaurant“, weiß Jonas Gericke. Umso glücklicher sind er und seine Freundin, dass sie einen passenden Küchenchef gefunden haben.

Künftig stehen im „Engel“ gut bürgerliche Gerichte auf der Speisekarte. Der Fokus liege dabei auf frischen regionalen und saisonalen Produkten. „Ente in Orangensoße beispielsweise ist im Winter einfach nichts, weil die Orangen nicht aus Deutschland kommen“, erklärt Gericke. Stattdessen werde es etwa einen traditionellen Rostbraten geben. Auch das Fleisch komme unmittelbar aus der Region, betont Gericke. Auch Rote-Beete-Nudeln gehören zur Speisekarte. „Mir ist es wichtig, dass wir einige Gerichte haben, die es immer gibt, und einige, die wir immer wieder variieren – dann wird es nicht langweilig“, sagt der 26-Jährige und schmunzelt.

Salem Noch ein Pils bitte: Wie eine eingeschweißte Männer-Runde nach langer Pause erstmals wieder am Stammtisch aufeinandertrifft Das könnte Sie auch interessieren

Vorbereitungen für Eröffnung dauern an

Momentan sind Gericke und seine Freundin Weber noch mit einigen Vorbereitungen für die Eröffnung des Restaurants beschäftigt. Von Dekoration im Innenbereich und dem Einkauf bis hin zum Marmelade einkochen, die im Gasthof verkauft werden soll, gibt es für die beiden einiges zu tun.

Neben den vielen Aufgaben, die noch erledigt werden müssen, sieht das junge Paar der Restauranteröffnung mit Vorfreude entgegen. „Endlich haben wir unser eigenes Projekt. Und ich weiß, dass dieses Projekt gut wird, denn das ganze Team steht hinter dem Konzept“, sagt Gericke. Und auch Weber freut sich: „Mir ist es gar nicht schwergefallen, meinen alten Job aufzugeben. Mittlerweile ist aus Jonas seinem Traum unser Traum geworden.“

Bei schönem Wetter und warmen Temperaturen können Gäste auch vor dem Gasthof sitzen. | Bild: Mona Lippisch

Mit der Übernahme des traditionsreichen Restaurants verfolgt das junge Paar ein Ziel: Sie möchten den Gasthof wieder bei den Einheimischen etablieren. „Wir möchten kein Restaurant für die Touristen sein, sondern für die Bürger“, sagt Gericke deutlich.

Deswegen sei der Gasthof ganzjährig geöffnet sein – und auch kulturelle Veranstaltungen seien in absehbarer Zeit geplant. „Kultur kann einen Betrieb nachhaltig prägen“, findet der 26-Jährige. Neben gut bürgerlicher Küche gibt es im „Engel“ künftig also auch Kabarett- und Comedyevents sowie Veranstaltungen mit Live-Musik.