Wer in den vergangenen Tagen in der Überlinger Münsterstraße unterwegs war, hat sich vielleicht gewundert, warum es zwischen dem Fischhaus Löwenzunft und der Metzgerei Otto Müller plötzlich so adventlich wirkt. Da, wo bis vor einigen Wochen noch das Café Winzig war, kann jetzt das Lokal „Winterzauber by Restaurant Schneiger“ betreten werden. Auftakt war am verkaufsoffenen Sonntag.

Hackschnitzel für ein heimeliges Ambiente

In der Gastronomie liegen auf beiden Etagen Hackschnitzel. Weihnachtsmänner und adventliche Accessoires sind zu sehen. Das Ganze erinnert an den Überlinger Weihnachtsmarkt, der vom 8. bis 18. Dezember ebenfalls unter dem Motto Winterzauber stattfinden wird. Diese Verbindung ist kein Zufall, denn Hülya Dold ist die Frau von Andreas Dold, der gemeinsam mit Oliver Bleser bereits seit zehn Jahren den Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Adventstimmung schon im Oktober

„Wir wollen allen Besuchern schon jetzt die Möglichkeit bieten, mitten in Überlingen sich auf den Advent einzustimmen“, sagt die Einzelhandelskauffrau. Das Konzept „Winterzauber“ ist auf etwa drei Monate terminiert. „Wir haben ganz kurzfristig die Möglichkeit bekommen, die Räumlichkeiten zu pachten“, erklärt sie. „Da es auch eine räumliche Nähe zur Hofstatt gibt, hat sich das förmlich angeboten.“

Innerhalb von zwei Wochen wurde alles umgebaut und dekoriert. Ab 25. Oktober kann man dort dann auch Essen. Schweizer Raclette und Fondues stehen passend zur Jahreszeit auf der Speisekarte. In den kommenden Wochen setzt die Gastronomin zudem auf Events. „Hier ist prinzipiell vieles denkbar“, sagt sie. „Das Programm wird momentan gerade noch ausgearbeitet.“ Von Musik über Kleinkunst bis Firmenevents sei alles möglich.

Der Plan von Hülya Dold und ihrem Team ist es, bis in den Januar auf Adventsstimmung zu setzen. „Danach wird das Lokal dann komplett renoviert“, erklärt sie. „Anschließend wird aus dem Winterzauber das Restaurant Schneiger, das sich auf eine badische Küche konzentrieren möchte.