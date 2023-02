Überlingen vor 1 Stunde

Heulender Motor und quietschende Reifen: Polizei stoppt Autoposerin nach Verfolgung

Erst am Busbahnhof konnten Beamte sie anhalten: Die Polizei hat am Montagabend eine Autofahrerin gestoppt. Sie soll in einem frisierten Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.