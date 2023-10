Überlingen vor 2 Stunden Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn: Das soll mit Bahnhöfen, Brücken und Gleisen passieren Finanzierung unklar, Pläne greifbar: Woher das Geld für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn kommen soll, steht noch in den Sternen. Trotzdem nimmt das Vorhaben konkrete Formen an. Was in Überlingen geplant ist.

Wegen der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn verändern sich in den kommenden Jahren auch viele Bahnbauwerke in Überlingen, zum Beispiel Bahnhöfe und Brücken. Der Tunnel am alten Ostbahnhof in Überlingen bleibt jedoch komplett erhalten, ebenso wie der West-Tunnel. | Bild: Mona Lippisch