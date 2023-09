Bodenseekreis vor 59 Minuten

Scheitert der Schienenausbau am Streit über die Beteiligung der Kommunen am Bodensee?

Die Kommunen hier am See könnten „vor Geld nicht laufen“: So sähen es andere Regionen im Land, glaubt Verkehrsminister Hermann, der eine gerechte Lösung zum Schienenausbau fordert. Die SPD findet das „sarkastisch“.