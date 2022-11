Überlingen vor 2 Stunden

Alkoholisierter Mann bedroht 15-Jährigen und greift ihm an den Kopf

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntagabend einen Jugendlichen am Landungsplatz in Überlingen verbal beleidigt und bedroht. Im Verlauf des Vorfalls hat der Mann den 15-Jährigen außerdem am Kopf gegriffen.