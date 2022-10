Eine 78-jährige Autofahrerin ist mit ihrer unsicheren Fahrweise am vergangenen Freitag aufgefallen. Laut Polizeimitteilung war die Frau ab 17 Uhr mit etwa 50 bis 60 Stundenkilometern von Überlingen in Richtung Friedwaldparkplatz in Heiligenberg unterwegs.

Während der Fahrt geriet sie immer wieder auf die Gegenfahrspur und auf das Bankett. Beim Abbiegen im Bereich der Clavelstraße in Heiligenberg fuhr die 78-Jährige auf einem Fußgängerweg. Zudem schaltete sie immer wieder die Warnblinkanlage an.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die weitere Angaben zur Fahrweise der Frau geben können, ausweichen oder stark bremsen mussten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0 75 51/80 40.