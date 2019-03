Überlingen vor 48 Minuten

Vorsicht, Absturzgefahr: Gemeinderat wartet auf den Start der Sanierung der Kapuzinerkirche

Die ehemalige Kapuzinerkirche in Überlingen ist in die Landesgartenschau 2020 in Überlingen mit eingebunden. Dazu müsste sie jedoch erst grundlegend saniert werden. Und bislang tut sich nichts am Gebäude. Der Gemeinderat von Überlingen hat deshalb von der Verwaltung schriftlich eingefordert, über Termine und Pläne zur Sanierung des Gebäudes informiert zu werden.