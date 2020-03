Die temporäre Holzkonstruktion wird rund 1000 Bücher rund ums Thema Bodensee fassen und an das Gartenhäusle angedockt, das derzeit Azubis und Ausbilder verschiedener Handwerksberufe sanieren.

17 Entwürfe bei Wettbewerb eingereicht

Studenten des zweiten Semesters der Fachrichtung Architektur an der Hochschule für Technik, Wirtschaft, Gestaltung (HTWG) Konstanz hatten für einen Wettbewerb der Landesgartenschau 17 Entwürfe für eine Freiluftbücherei vorgelegt.

Die Jury entschied sich für den Vorschlag von Alaa Eddin Ghazal, Shagaf Haji Darwish, Tina Hopp, Sarah Hunck, Leonie Joseph, Julia Landowski, Antonia Mörtl und Kübra Osmancikli. Betreut wurden sie von den Professoren Myriam Gautschi (Entwerfen), Stefan Krötsch (Baukonstruktion) und Markus Faltlhauser (Statik).

Die Bücherei-Holzkonstruktion, die ans Gartenhäusle auf dem LGS-Gelände angedockt werden soll, von oben. Im Bild: Shagaf Haji Darwish. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Konstruktion soll auch nach der LGS weiterverwendet werden

Der Siegerentwurf orientiert sich an der Konstruktion des Gartenhäusles und setzt sie auf lockere Art fort – auch wenn derzeit geplant ist, dass die Open-Air-Bibliothek nur während der LGS an ihrem Standort bleiben soll. Ihre Urheberinnen finden das schade. So betont Julia Landowski: „Sie ist genau für diesen Ort zugeschnitten – und so geplant, dass sie länger als sechs Monate hält.“ Auf jeden Fall wolle man die Konstruktion auch nach der LGS weiterverwenden.

Bauzeichnungen die größte Herausforderung

Was war die größte Herausforderung bei der Verwirklichung? „Die Werkpläne“, ruft Kübra Osmancikli spontan. Also die Bauzeichnungen, die Voraussetzung für die Realisierung eines Entwurfs sind. Auch für Zimmerermeister Manfred Jäckle ist die Freiluftbücherei „eine interessante Geschichte“, ebenso für die Azubis, die daran mitwirkten wie Farah Thoma, Niklas Sieweke oder Helen Hümmer, die bei Holzbau Schmäh ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege absolviert.