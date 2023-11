Sipplingen vor 58 Minuten Hotel „Adler“: Staatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen Ex-Landrat Wölfle Rund zehn Wochen nach Eingang von zwei Anzeigen wegen des Verdachts der Veruntreuung von Steuergeldern erkennt die Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht und schließt die Akten zur Sache Hotel „Adler“ in Sipplingen.

Während des großen Zustromes an Flüchtlingen mietete der Bodenseekreis 2015 das Hotel Adler in Sipplingen für zehn Jahre als Unterkunft an. Erst nach mehreren Jahren gelang es, den Vertrag vor Laufzeitende aufzulösen. | Bild: Schnurr, Michael