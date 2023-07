Sipplingen vor 2 Minuten

Gescheitertes Flüchtlingsheim: Bodenseekreis gibt 800.000 Euro für nichts aus

Sie hätten es am liebsten geheim gehalten: Erst eine SÜDKURIER-Klage zeigt, wie viel Geld das Landratsamt in den Sand gesetzt hat. Ein Experte nennt den Mietpreis für den Adler in Sipplingen „völlig am Markt vorbei“.