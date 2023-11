Fast vier Jahre lebt das Filderstätter Paar auf dem Hof am Salemer Ortsrand. Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Im Gegenteil: Simone und Markus Weinmann sind inzwischen Eltern geworden. Während Weinmann noch Vollzeit im Vertrieb arbeitet, befindet sich seine Frau in Elternzeit. Zusätzlich zu ihrem Kind haben die jungen Leute 17 Pferde, zwei Katzen und einen Hund zu versorgen. In diesem Jahr ziehen sie 300 Gänse auf, die als Küken auf den Auenhof gekommen sind.

Markus und Simone Weinmann sind mittlerweile Eltern geworden und haben sich mit einem Eisverkauf und eigenem Schlachtmobil breiter aufgestellt. | Bild: Martina Wolters

Weinmann kümmert sich um die Aufzucht und das Schlachten selbst. “Um das Stresslimit der Tiere zu senken, fange ich sie einen Tag vor der Schlachtung“, erklärt der Züchter bei einem Besuch vor Ort. Danach gefragt, ob ihm vor der Schlachtarbeit graue, verneint Weinmann. Was seine Arbeit erleichtere, sei, dass keine persönliche Bindung zu der großen Gänseschar bestehe. „Ich versuche, mich abzugrenzen und mir von Vorneherein klarzumachen, dass die Tiere zum Schlachten hier sind“, so Weinmanns Strategie. Was ihn freut ist, wenn das Endprodukt gelungen ist und die Kunden zufrieden sind.

Die Gänseküken brauchen in den ersten Wochen besondere Zuwendung. | Bild: Markus Weinmann

Um die Schlachtarbeit zu erleichtern, gehört ein Schlachtmobil zu den neusten Anschaffungen auf dem Hof. Bei der Abnahme des Mobils seien die zuständigen Mitarbeiter des Veterinäramtes begeistert gewesen, weil es in der Region solch einen fahrbaren Schlachthof bisher gar nicht gebe.

So funktioniert das Schlachtmobil auf dem Auenhof Von außen wirkt der Wagen unscheinbar. Ein Blick in das Innere zeigt eine Komplettausstattung mit Edelstahlbecken und -Armaturen, Kühlraum, Rupf-Vorrichtung und Brühkessel. Zwei voneinander abgeschirmte Räumlichkeiten trennen den schwarzen Schlachtbereich vom weißen Verarbeitungs- und Verpackungsbereich hygienisch sauber, wie Züchter und Mobilbetreiber Markus Weinmann erläutert. Er spricht von hohen Hygienestandards und nennt das leichte Reinigen der Edelstahlbecken mit Seifenspendern und der Möglichkeit des kontaktlosen Händewaschens per Kniedruck. Weinmann kann zusätzlich zu seinen 300 Gänsen zu Martini und Weihnachten sowie den 1000 Masthähnchen pro Jahr Schlachtungen für andere Geflügelhalter übernehmen. Bis zu 60 Hähnchen pro Stunde werden etwa in seinem Geflügelschlachthof auf vier Rädern geschlachtet. Bei Gänsen dauert der Schlachtvorgang gemäß Weinmann wesentlich länger. Das liege daran, dass Gänseschlachten viel mehr Handarbeit erfordere. Mit der Pinzette müsse noch nachgerupft werden.

Ein Schlachtmobil ist die neueste Errungenschaft des jungen Paares vom Salemer Auenhof. | Bild: Markus Weinmann

Ein Teil der Gänse ist bereits als Festtagsbraten zu Martini verkauft worden. Bis Ende Dezember soll der Rest als Weihnachtsgänse veräußert werden. Der Preis liegt bei 17 Euro je Kilo und ist somit gleichgeblieben wie im Vorjahr. Mit Discounterpreisen wie beispielsweise 6,99 Euro pro Gans kann er nicht mithalten. „Das kostet mich das Tier schon, wenn es acht Wochen alt ist“, sagt der Gänsezüchter. Ihnen komme zugute, dass die Käufer wieder mehr danach schauten, wo das Fleisch herkomme. Manch einer komme sogar beim Spazieren vorbei, um in den Stall zu gucken.

Zu Weihnachten gibt es Gänsebraten

Für sie selbst bleibe wenig übrig, erzählt Simone Weinmann. “Wir essen nur unser eigenes Fleisch, weil wir wissen, wie es gelebt hat“, unterstreicht sie. Zu Weihnachten soll es bei ihnen wie gewohnt einen Gänsebraten geben. Statt wie gewohnt nach Omas Rezept zu arbeiten, setzt Weinmann diesmal das Federvieh auf Niedrigtemperatur, um es über acht Stunden zu garen. Neben den Gänsen haben die Weinmanns ganzjährig Masthähnchen im Angebot. Ihr Traum wäre, ähnlich wie beim Schlachtmobil, einen transportablen Stall anzuschaffen. Ein Holzhäusle zum Verkauf von regionalem Eis haben sie schon aufgestellt.

Arbeit gibt es also genug auf dem Gänse- und Pferdehof. Die Tiere müssen versorgt, die Zäune kontrolliert und das Laub auf dem Reithof zusammengekehrt werden. „Ich habe keine Ahnung, wie wir das alles schaffen“, sagt Simone Weinmann. “Wir müssen als Team funktionieren“, erklärt ihr Mann. Enorm wichtig sei, dass beide an einem Strang ziehen. „Und manchmal müssen wir einfach die Zähne zusammenbeißen“, ergänzt seine Frau. Hilfe bekommt das Ehepaar von den mittlerweile nach Markdorf gezogenen Großeltern, die selbstverständlich das Kind im Kinderwagen spazieren fahren oder bei technischen Problemen einspringen.

Bis Weihnachten dürfen die Gänse auf dem Salemer Auenhof noch laufen. | Bild: Markus Weinmann

Der Auenhof befindet sich in den Auen 1 in dem Salemer Ortsteil Neufrach. Kontakt unter: Telefon 07553 9199584 oder E-Mail m.weinmann86@gmx.de.