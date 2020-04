Die Meersburg Schlossplatz Open Airs 2020 mit der Italienischen Nacht am 28. Mai, der Classic Rock Night am 29. Mai und dem Auftritt von Sänger Max Giesinger am 30. Mai finden so nicht statt. „Aufgrund des deutschlandweiten behördlichen Verbots von Großveranstaltungen bis 31. August sind wir gezwungen, unsere Meersburg Open Airs 2020 abzusagen“, heißt es in der Mitteilung des Konzertveranstalters Allgäu Concerts.

Italienische Nacht gestrichen

Die Italienische Nacht ist komplett abgesagt. Für die Classic Rock Night und das Open Air mit Max Giesinger sind Nachholtermine in Klärung. „Wir arbeiten momentan mit Hochdruck an Nachholterminen und geben diese schnellstmöglich bekannt“, berichtet Allgäu Concerts.

Wegen der Details über die weitere Abwicklung werden alle Ticketkäufer noch um ein wenig Geduld und Verständnis gebeten. Die Veranstalter und ihre Teams arbeiten laut Allgäu Concerts an konkreten Informationen über die genaue Vorgehensweise, die im nächsten Schritt bekannt gegeben werden.