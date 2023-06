Stimmgewaltig hat Sarah Connor am Donnerstagabend die diesjährigen Meersburg Open Airs eingeläutet. Zwei Stunden lang spielte sie mit ihrer Band – „Der besten der Welt“, wie sie sagte – vor 4000 Besuchern. Das Konzert war restlos ausverkauft, der Schlossplatz dementsprechend gefüllt. Schon 2016 hatte Sarah Connor in Meersburg gesungen. Vergangenes Jahr gastierte sie bei den Salem Open Airs.

Über einen Bildschirm können auch die Zuschauer in den hinteren Reihen einen genauen Blick auf die Bühne werfen. | Bild: Jäckle, Reiner

Komplett in schwarz gekleidet und mit Sonnenbrille auf der Nase startete Sarah Connor in den Abend. Auf Social Media hatte sie angekündigt, sich auf Meersburg zu freuen, und versprach ihrem Publikum eine „fette Party“. Passend erklang als drittes Lied „Bye bye“ mit den Textzeilen „Und dann feiern wir ‚ne fette Party, laden alle unsre Freunde ein“.

Sarah Connor beim Meersburg Open Air Video: Lippisch, Mona

Der Schlossplatz in Meersburg ist zum Auftritt von Sarah Connor und Support-Künstlerin Zoe Wees voll besetzt. | Bild: Jäckle, Reiner

Fans singen „Happy Birthday“ für Sarah Connor

Wie gute Freunde das tun, dachten ihre Fans an ihren Geburtstag einen Tag zuvor und stimmten „Happy Birthday“ an. Sarah Connor witzelte sichtlich gerührt: „Bringt mich nicht schon jetzt zum Weinen.“ So lief dann auch das Open Air. Von der Partystimmung bis zu den Tränen war alles dabei. Sarah Connor sang sich durch beliebte Titel ihrer Alben „Muttersprache“ und „Herz Kraft Werke“.

„Muttersprache“ war 2015 Connors erstes Album in deutscher Sprache gewesen, 2019 veröffentlichte sie „Herz Kraft Werke“. Obwohl der Fokus beim Meersburg Open Air auf ihren deutschen Liedern lag, bedachte sie ihre englischen Titel mit einem energiegeladenen Medley. Zu hören waren unter anderem „Bounce“ (2002) und „From zero to hero“ (2005).

Jüngere und ältere Semester standen auf dem Schlossplatz, darunter viele eingefleischte Fans. „Ich habe Sarah Connor schon ganz oft gesehen“, berichtete etwa Yvonne Schlade aus Ostrach. Ihr Sohn Leonas war eher wegen Support-Künstlerin Zoe Wees mitgekommen, die gerade in Europa und den USA Karriere macht.

Pascal, Yvonne und Leonas Schlade (von links) sind aus Ostrach angereist. Mutter Yvonne hat Sarah Connor nach eigenen Angaben schon oft gesehen. Mann Pascal und Sohn Leonas begleiten sie diesmal. „Ich freue mich auf Sarah Connor, bin aber auch auf Zoe Wees gespannt. Sie singt sehr gut“, sagte Pascal Schlade. Den Konzertbesuch hat die Familie mit einem gemeinsamen Essen verbunden. | Bild: Santini, Jenna

Sie überzeugte – wie Sarah Connor – mit ihrer kraftvollen Stimme und präsentierte unter anderem die Songs „Girls like us“ und „Lose control“. Wees ist in diesem Sommer fest als Vorband bei Sarah Connor gebucht. „Ich fühle mich geehrt, dass ich das mit ihr machen darf“, sagte die 21-Jährige in Meersburg.

Sängerin Zoe Wees ist diesen Sommer fest als Vorband für Sarah Connor gebucht. Die 21-Jährige macht zurzeit in Europa und den USA Karriere. | Bild: Jäckle, Reiner

Gabi und Willi Hauf aus Augsburg verbrachten das ganze Wochenende in Meersburg und waren eigentlich wegen Silbermond angereist. „Dann haben wir gesehen, dass Sarah Connor auch spielt. Deswegen haben wir uns spontan Tickets gekauft. Wir haben Sarah Connor nämlich letztes Jahr schon in Gießen gesehen und fanden sie super“, erzählte Gabi Hauf.

Willi und Gabi Hauf aus Augsburg erleben gleich zwei Meersburg Open Airs: Sarah Connor am Donnerstagabend und Silbermond am Samstagabend. „Wir freuen uns auch auf Samstag, da habe ich Geburtstag. Da haben wir uns Karten für Silbermond gegönnt“, sagte Gabi Hauf. Das Ehepaar macht gerade Urlaub am Bodensee. Spontan hatten sie sich ebenfalls Tickets für das Konzert mit Sarah Connor gekauft. | Bild: Lippisch, Mona

In einem Hotel waren auch die Freundinnen Heike Schmid, Eva Blatter, Carmen Wagner und Eva Schmid aus Biberach und Bad Schussenried untergebracht. Für zwei Frauen der Gruppe waren die Eintrittskarten das Geschenk zum jeweils 60. Geburtstag. Wie sie Sarah Connor finden? „Super, seit sie deutsche Lieder singt“, sagte Carmen Wagner.

Die Freundinnen Heike Schmid, Eva Blatter, Carmen Wagner und Eva Schmid (von links) aus Biberach und Bad Schussenried stehen auf dem Schlossplatz. Zwei von innen bekamen die Eintrittskarten jeweils zum 60. Geburtstag geschenkt. Ein früherer Besuch eines Sarah-Connor-Konzerts hatte sich für Eva Blatter durch die Corona-Pandemie immer wieder verschoben und am Ende nicht stattgefunden. „Der Vorteil ist, dass wir jetzt dabei sind“, kommentierte Eva Schmid lachend. | Bild: Santini, Jenna

Vierjährige Penelope erobert die Herzen im Sturm

Viel Zeit widmete Sarah Connor den Kindern im Publikum. Die 43-Jährige ist selbst vierfache Mutter. Sieben Lieder lang hatte sich die kleine Penelope gemeldet, ihren Zeigefinger in die Höhe gestreckt. „Du singst so gut“, hauchte die Vierjährige ins Mikrofon, als Connor es ihr hinhielt. Doch es sollte noch besser kommen: Obwohl Connor als eines der letzten Lieder bereits „Vincent“ gesungen hatte, stimmte sie es mit Penelope nochmals an. Die Vierjährige erwies sich als äußerst textsicher und eroberte die Herzen auf dem Schlossplatz im Sturm.

Sarah Connor hat die vierjährige Penelope auf die Bühne geholt. Gemeinsam singen sie ihren Titel „Vincent“, das Lieblingslied der kleinen Konzertbesucherin. | Bild: Santini, Jenna

Mit „Augen auf“ fand das Open-Air-Konzert schließlich sein emotionales Ende. Anstatt auf einen Song mit schnellem Tempo zu setzen, wie es viele Künstler machen, nutzte Connor den Moment, um auf die Not in der Ukraine hinzuweisen. Mit T-Shirt-Verkäufen sammelt sie bei ihren Konzerten Geld für die Ukrainehilfe.

