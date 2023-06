Die Meersburg Schlossplatz Open Airs 2023 sind gerade erst in Sichtweite: 15. bis 17. Juni, da gibt der Veranstalter Allgäu Concerts bereits das erste Konzert der Reihe für kommendes Jahr bekannt. Die Band Fäaschtbänkler steht am Samstag, 8. Juni 2024, in Meersburg auf der Bühne.

Erwarten können die Besucher auf dem Schlossplatz Volks-Pop-Musik. Laut Mitteilung sind Andreas Frei, Roman Wüthrich, Marco Graber, Michael Hutter und Roman Pizio bekannt für genreübergreifenden Pop-Hardstyleblow mit Volksmusikinstrumenten sowie für Genre-Mash-ups. Blas- und House-Musik, Pop und Rock und Elektronisches verschmelzen dabei zu Blowpop.

In den Albumcharts

Ihre Hits heißen „Can you english please“, „Partyplanet“ oder „Humpa Humpa Humpa“. Belohnt wurde die Band bisher mit View- und Streamzahlen in dreistelliger Millionenhöhe sowie ersten Platin- und Goldauszeichnungen. Mit ihren letzten fünf Alben sicherten sich die fünf Musiker Platzierungen in den deutschen, österreichischen und Schweizer Albumcharts, teilt Allgäu Concerts mit.

Die Live-Historie der Fäaschtbänkler beinhaltet das Nova Rock Festival in Österreich, das Open Air Gampel in der Schweiz und das Taubertal Festival in Deutschland. Die Musiker waren Headliner unter anderem beim Woodstock der Blasmusik, Burning Brass und der Brass-Wiesn und Brass Palmas in Kroatien. Kooperationspartner waren beispielsweise das DJ Duo HBz und der Rapper Finch. Gleichzeitig liefern die „Fäaschtbänkler“ seit einigen Staffeln die Trailermusik zu „Bauer sucht Frau“ in Österreich. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Die Tickets kosten 42,80 Euro. Weitere Informationen unter: www.allgaeu-concerts.de.

Erst mal stehen aber die Meersburg Open Airs 2023 an. Die Konzertabende von Sarah Connor (15. Juni) und Santiano (16. Juni) sind ausverkauft. Hier sind nur noch VIP-Upgrades erhältlich, für die bereits eine Eintrittskarte vorhanden sein muss. Für das Open Air mit Silbermond (17. Juni) gibt es nach Angaben von Allgäu Concerts noch reguläre Tickets. Sie kosten 65 Euro.